50 Jahre Leben in Deutschland – Biografie eines Einwanderers

Marius kam vor 50 Jahren mit vielen Erwartungen und Hoffnungen nach Deutschland. Er lernte die Sprache, studierte, fand die Liebe seines Lebens und führte ein Leben, das auf allen Ebenen als erfolgreich bezeichnet werden könnte. Er brachte aus seiner Familie und seiner Heimat eine hohe Kultur, Bildung und Werte mit, die er in sein neues Leben in Deutschland eingebracht hat. Trotzdem muss er ständig den Kampf gegen Vorurteile führen. Er blickt nun auf sein Leben in Deutschland zurück und zieht für sich Bilanz. Als er nach Deutschland kam, tat er dies gegen alle Warnungen und Vorbehalte seiner Familie. Er hat sich trotzdem für Deutschland entschieden und dafür einen hohen Preis bezahlt. Die Vorurteile, die man ihm mitgegeben hatte, haben sich in all den Jahren bestätigt.

Der Protagonist fragt sich in “50 Jahre Leben in Deutschland” von Michael Ghanem, ob sich alle Beschränkungen und Entscheidungen im eigenen Leben gelohnt haben und kommt zu einem bitteren Fazit.

Autor Michael Ghanem ist Lesern bereits vor allem durch seine gesellschaftskritischen und politischen Bücher über Missstände in Deutschland bekannt. Sein neues Buch zeigt auf einer persönlichen Ebene, auf welche Weise Deutschland für Einwanderer voller unüberwindbarer Hindernisse steckt.

“50 Jahre Leben in Deutschland” von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03320-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de