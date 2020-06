5447 Tage Im Schatten vom Paradies – Erschütternd realistische Autobiografie eines Bali-Prison-Insassen

Die eigentliche Geschichte von Patrick Naumann beginnt im Jahr 1960 in Berlin, als seine Mutter zur Jobsuche in den Westen, genauer gesagt nach Westberlin, ging. Der Bau der Mauer am 13. August 1961 führte dazu, dass es zu einer Reise ohne Zurück wurde. Wo die Kindheit des Autors noch recht harmlos aussah, wurde es später umso wilder. Naumann nahm ihn seinem Leben viele Rollen an: Loser, Friseur in Stuttgart, Fremdenlegionär, Discobesitzer in Ungarn, Schlagersänger auf Mallorca, Biergartenbesitzer in Pattaya. Heute ist er Strafgefangener in einem der berüchtigsten Gefängnisse der Welt, dem Hotel K., Bali Prison. Dort ist er als Drogenschmuggler zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.

Wie es zu dieser “Karriere” kam erzählt Patrick Naumann in seinem spannungsgeladen autobiografischen Buch “5447 Tage Im Schatten vom Paradies”. Die Leser folgen ihm in der ganz anders gearteten Autobiografie von seiner Kindheit und Jugend bis zur Geburt seines ersten Kindes und dem schicksalhaften Flug nach Bali, wo Drogenhandel oft mit dem Tod bestraft wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seines Buches hat Naumann mittlerweile fast 6 Jahre auf Bali in Haft verbracht. Das Schreiben war für ihn eine ganz persönliche Therapie. Die bis zum Ende fesselnde Lektüre des “Antihelden” zeigt, wie schnell ein Mensch abstürzen kann, aber auch, dass man die Hoffnung nie aufgeben sollte. Lassen Sie sich von Patrick Naumann in eine unmoralische Welt voller Schatten auf einen ganz besonderen “Höllentrip” ins berüchtigte Gefängnis nach Bali entführen!

"5447 Tage Im Schatten vom Paradies" von Patrick Naumann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07876-5 zu bestellen.

