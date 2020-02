6. Tech Talk Landshut: IoT Basics

Am 26. März 2020 findet der 6. Tech Talk statt, dieses Mal bei HiveMQ in der Ergoldinger Straße 2a in Landshut. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei Getränken und Verpflegung – gesponsert von der Firma HiveMQ – kennenzulernen und auszutauschen.

Um 19 Uhr beginnt Magi Erber (HiveMQ) ihren Vortrag über “IoT Data Streaming mit MQTT und Apache Kafka”. Eine schnelle und effiziente Integration von Endgeräte-Daten in datenverarbeitende Systeme wird im Internet der Dinge zunehmend wichtiger. Dabei spielen Faktoren wie eine sichere und zuverlässige Datenübermittlung, die Datenverarbeitung in Echtzeit, sowie die Analyse riesiger Datenmengen im Nachgang eine große Rolle. Zur Realisierung einer Architektur, die eine reibungslose Kommunikation zwischen Endgeräten und Systemen ermöglicht, werden Tools benötigt, die auf eine Art der Kommunikation ausgelegt sind, die die genannten Faktoren berücksichtigt. Dieser Vortrag zeigt die Stärken und Anwendungsgebiete von MQTT, dem de-facto Standard Kommunikationsprotokoll für das Internet der Dinge, und Apache Kafka, das häufig für Data-Streaming im Internet der Dinge verwendet wird, und erläutert wie und warum sich die Technologien ideal ergänzen.

Im Anschluss beantworten Simon Baier und Matthias Hofschen (beide HiveMQ) in ihrem Vortrag die Fragen “How do you run stateful JVM based applications on Kubernetes?”. Welche Kubernetes-Objekte und Konfigurationsparameter sind wichtig? Wo liegen die Grenzen der Orchestrierung und welche Aufgaben werden von einem Operator besser bewältigt, wenn es um den Lebenszyklus der Anwendung geht?

Die TechTalk Landshut-Reihe wird von Software Entwickler für Software Entwickler veranstaltet.

Dabei geht es um aktuelle Technologien und Themen wie Coding, Software Architektur, Software Tools oder agiler Softwareentwicklung. Neben interessanten technischen Vorträgen gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Entwicklern zu vernetzten und innovative Unternehmen aus der Region kennenzulernen.

Anmeldung sind entweder über Meetup.com/techtalks-landshut oder per Mail an info@campudus.com möglich.

Die Campudus GmbH ist ein junges Unternehmen, das auf die Digitalisierung mittelständischer Unternehmen spezialisiert ist. Der Fokus liegt dabei auf Softwarelösungen für Vertrieb und Produktdatenmanagement.

Bei ihren Kunden setzt die Campudus GmbH eigens entwickelte Software ein, die auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten wird. Außerdem entwickelt Campudus auf Kundenwunsch individuelle Apps und Websites. Die Kunden von Campudus kommen aus unterschiedlichen Industriebereichen, wie der Fahrradindustrie, der Ventilbranche, der Pharmaindustrie, Brillenglas und Linsenherstellung oder der Nahrungsmittelindustrie.

Die Expertise von Campudus erstreckt sich über den gesamten Projektverlauf, angefangen bei der Konzeption über das Design bis hin zur Programmierung und kontinuierlichen Anpassung. Mit einem eingespielten Team sowie einem guten Netzwerk aus erfahrenen Partnern gewährleistet Campudus Ihren Kunden kompetente Betreuung und sorgen mit hohem fachlichen Know-how für eine reibungslose Projektabwicklung.