66 Übungen und Spiele für Online-Meetings und Fernunterricht – Praktische Anleitungen und Tipps

Dieses Buch mit 66 praktischen Übungen ist für alle Online-Meetingleiter, die oft unzufrieden mit dem Output ihrer Meetings sind und soziale Interaktion vermissen. Die Autorin selbst bemerkte, dass sie beim bloßen Abhalten von Online-Lektionen die soziale Interaktion vermisste und sich oft nicht sicher sein konnte, dass alle Teilnehmer geistig auch wirklich anwesend waren. Das Buch bietet zuerst einen Einblick in die Grundregeln von Online-Konferenzen, welche die darauf folgenden Übungen zu einem Erfolg werden lassen. Die danach folgenden Übungen und Spiele sind gegliedert in Übungen zum Kennenlernen, Übungen, die bei der gemeinsamen Suche nach kreativen Lösungen helfen, Übungen, die Teamentwicklung und sozialen Austausch fördern sowie Auflockerungs- und Abschlussübungen. Die Übungen sollen vor allem dabei helfen, die Personen in Gruppenmeetings zu Wort kommen und sie kreativ sein zu lassen.

Ein Verzeichnis nach Übungsziel ermöglicht in dem Buch „66 Übungen und Spiele für Online-Meetings und Fernunterricht“ von Karin Leonhardt auch das rasche Finden von Übungen je nach angestrebtem Inhalt. Die Übungen und Spiele sind für Gruppen von ca. 5 bis 40 Personen konzipiert – je nach Gruppengröße können sie von den Lesern natürlich angepasst oder verändert werden. Das Anliegen der Autorin ist es, dass Leiter und Teilnehmer von online Meetings jeglicher Art das menschliche Miteinander auch in dieser herausfordernden Zeit erleben können.

„66 Übungen und Spiele für Online-Meetings und Fernunterricht" von Karin Leonhardt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21167-4 zu bestellen.

