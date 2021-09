7. internationale Speaker Slam Weltrekord AWARD

Am Freitag fand der Internationale Speaker Slam, nach New York, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf nun schon zum 7. Mal in Mastershausen statt.

Mit 80 Teilnehmern aus über 8 Ländern wurde unter Corona Schutzmaßnahmen ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Die notwendige Teilnehmerzahl von 80 Speakern für den Weltrekord war bis zur letzten Minute wegen Corona in Gefahr. Es gab viele Abmeldungen kurz vor Beginn, so dass bis zum Freitag noch unklar war, ob überhaupt ausreichend internationale Speaker vor Ort zusammen kommen.

Der Speaker Slam ist ähnlich wie der Poetry Slam ein Rednerwettstreit bei dem um die Wette geredet wird. Beim Speaker Slam messen sich die Redner mit ihren beruflichen Qualifikationen. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass jeder Redner nur 4 Minuten Zeit hat, das Publikum mitzureißen und für sich zu begeistern. Ein Vortrag der in der Regel vor Unternehmen 60 Minuten geht, muss in 4 Minuten verpackt werden. Dies ist besonders schwierig in 240 Sekunden seine Botschaft so mitreißend zu verpacken, dass die Zuschauer davon begeistert sind. Es handelt sich bei einem Slam um die Königsklasse im professionellen Speaking. Da nach 4 Minuten das Mikro einfach ausgeschalten wird, brauchen die Teilnehmer Nerven aus Stahl, Energie und Fokus auf jedes einzelne Wort. Performance, Stimme, Haltung alles muss passen. Dafür trainieren die Teilnehmer bereits monatelang und besonders intensiv 3 Tage vor dem Speaker Slam mit dem Profiregisseur Frank Asmus, der zum Beispiel die Reden für Steve Jobs geschrieben hat.

Die Erdingerin Anne-Kristin Holm ist angetreten gegen 80 Speaker u.a. 11 Weltmeister mit ihrem Thema Online Kundengewinnung. Sie konnte sich qualifizieren durch ihre über 20 jährige Erfahrung im Verkauf der gehobenen Hotellerie. Seit 2019 ist sie als Digitalisierungsexpertin und Unternehmensberaterin selbstständig und sprach zuletzt bei Deutschlands größten Online Kongress neben den Top 100 Rednern. Demnächst ist wie wieder zu sehen beim Next Leven Kongress ab 15.10.2021. Bei den meißten Online Kongressen handelt es sich um Aufzeichnungen, deswegen war dieser Tag wieder live etwas besonderes für sie.

Die Anspannung war an diesem Abend besonders groß, da der Speaker Slam weltweit gestreamt wurde. Es war also nicht nur die Jury bestehend aus Experten von Fernsehsender und Radio anwesend, sondern auch Redneragenturen die nach neuen Rednern suchen für ihre Firmenkunden.

Die Redner waren 240 Sekunden dem Angstschweiß ausgesetzt, da jeder nur 4 Minuten Zeit hatte für den Vortrag.

Anne-Kristin Holm nahm zum erstem Mal an einem Speaker Slam teil. Die 30 Minuten vor ihrem Auftritt war für sie am schlimmsten, da die Ablenkung durch die anderen Redner sehr groß war. Kurz vor ihrem Start, fühlte sie sich so als ob sie um ihr Leben reden muss. Die Nervosität auf solch einem Event hatte sie einwenig unterschätzt, konnte sich aber gut fangen durch Atemtechniken. Denn ihr Anliegen war es, dem Publikum und der Jury aufzuzeigen, wie wichtig es ist, bei sich zu sein. Gerade in dieser Zeit, wo viele Veränderungen sind, brauchen wir nicht nur starke Verkäufer und Vertriebler sondern auch starke Familien. Mit ihrer Rede überzeugte sie, da sie ein Plädoyer an die Coachingbranche aussprach. Gerade jetzt werden Coaches wichtiger denn je, damit sie dort helfen können, wo Menschen verunsichert, verzweifelt oder ängstlich sind. Als Verkaufsexpertin mit über 20 Jahren Erfahrung, will sie nicht mehr zusehen, wie Coaches sich online noch verstecken, weil sie Sichtbarkeitsängste haben. Sie stärkt die gerade boomende Coachingbranche und bietet Verkaufstrainings an, damit die Coaches online gefunden werden und helfen können. Denn laut der deutschen Depressionshilfe leiden aktuell 10 % der 12-17 jährigen deutschen Jugendlichen an einer Depression. Das will sie ändern und unterstützt vorallem Coaches dabei ihre eigenen Verkaufsblockaden zu lösen. Selbst die Weltrekordlerin im Hackslam Marion Sohn war beeindruckt wie Anne-Kristin Holm, ihre persönliche Geschichte verbindet mit ihrer Verkaufsexpertise.

Ihre Botschaft lautet: Ich helfe Coaches, dass sie im Tagesdurchschnitt mehr Besucher auf ihren Social Media Kanälen haben, als die Frankfurter Buchmesse.

Der Award hat bereits seinen besonderen Platz in der Wohnung gefunden, denn vor 5 Jahren war sie zum ersten Mal als Zuschauer auf dem Speaker Slam im Hilton Hotel München und hätte sich nicht vorgestellt, dass sie einmal selber den Award in den Händen halten würde.

Anne-Kristin Holm ist ehemalige Marketing& Vertriebsleitung vom Hotel Victory Therme Erding. Heute führt sie in der Therme ihren Workshop Kundenmagnet durch. Sie zeigt Verkäufern, wie sie mit modernen Techniken ihre Kunden gewinnen können. Die Besonderheit ihrer Verkaufstrainings ist nicht nur, dass sie Verkaufsstrategien vermittelt, sondern auch, dass sie ihre Kunden mental und körperlich stärkt. Sie sagt: Der Geist und der Körper überzeugen mehr als die Worte. Das geht in der Therme Erding am besten. Gerade bei Umsatzzielen, muss die Einstellung und der Körper mitgenommen werden, ähnlich wie beim Sport. Wenn man dann noch das Unterbewusstsein mitnimmt, kann man seinen Umsatz um ein vielfaches erhöhen, vorausgesetzt das Produkt ist gut und löst ein Problem, welches die Menschen jetzt haben. Sie unterstützt keine Firmen die Produkte vertreiben, die nicht ihren Werten entsprechen. Nur Firmen, die zukunftsweisende und nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen anbieten, unterstützt sie mit ihrem Expertenwissen.

Sie ist dafür bekannt als Verkaufstrainerin mit Herz. Sie ist buchbar als Speakerin für Unternehmen, die den Verkauf revolutionieren wollen, ohne Druck. Die Zufriedenheit und die Umsatzstabilität, liegen ihr dabei am Herzen. Denn sie weiß aus eigener Erfahrung, wie sich Verkaufsdruck anfühlt und wie dieser Druck krank machen kann. Da Vertrieb und Verkauf immer wichtig sein werden, liebt sie es andere dafür zu begeistern.

Ab November 2021 tourt sie mit der „Mindpower Roadshow“ durch Deutschland und startet am 25.11.2021 im Crown Plaza Hotel Berlin City Center Ku´Damm mit Brigitte Burstedde aus dem Raum Dortmund und Bernd Kiesewetter aus dem Berlin Raum. Auch dort wollen die 3 Speaker Menschen helfen wieder mehr an ihre inneren Stärken zu vertrauen und ihren Weg zu meistern in ein Leben voller Erfolg und Lebensfreude!