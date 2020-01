9 . Expertennetzwerk für Verantwortliche im Elektrobereich

Erleben Sie auch im Jahr 2020 wieder eine Tagung, die Ihnen einen gelungenen Mix aus insgesamt neun juristisch-organisatorischen und fachpraktischen Vorträgen rund um das Thema Elektrotechnik präsentiert. Die Veranstaltung wird wie immer durch einen intensiven Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander sowie mit den Referenten abgerundet. Am Abend des ersten Veranstaltungstages findet zudem ein hochkarätiges Abendprogramm statt.

Der Tagungsort für das 9. Expertennetzwerk ist das Steigenberger-Hotel am Kanzleramt im Berliner Regierungsviertel in unmittelbarer Nähe zur Spree und zur Innenstadt. Im Anschluss an den ersten Tagungstag findet eine Abendveranstaltung mit Live-Vorführungen im Hochspannungsbereich beim Prüfinstitut IPH (CESI) mit anschließendem gemeinsamen Abendessen statt, das in einem gemütlichem Zusammensein aller Teilnehmer und Referenten mündet.

Weitere Informationen finden Sie auf der veranstaltungseigenen Internetseite www.expertennetzwerk-elektrotechnik.de

Leitung und Dozenten

Fachliche Leitung. Referent und Moderation:

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Ensmann VDE VDI,

Ensmann Consulting, Köln, Unternehmensberater, Sachverständiger und Autor

Weitere Referenten:

Dipl.-Ing.(FH) Holger Bluhm,

VdS-anerkannter Sachverständiger zum Prüfen elektrischer Anlagen, Sachverständigenbüro Bluhm + Schneppe GmbH & Co. KG, Duisburg

Rechtsanwalt Claus Eber,

Sozius der Rechtsanwaltskanzlei Eber & Kollegen, Grünkraut

Herr Stefan Euler VDE, VDI,

Geschäftsführer der MEBEDO Consulting GmbH, Sachverständiger, Unternehmensberater, Fachbuchautor und Fachjournalist.

Rechtsanwalt Hartmut Hardt VDI,

Rechtsanwaltskanzlei Hardt, Essen, Mitglied im Beirat FM des VDI, Mitglied diverser VDI Richtlinien-Ausschüsse sowie Mitglied Gefma-Arbeitskreises FM-Recht

Dr. Hubert Hostenbach,

Westdeutscher Rundfunk (WDR), Köln, Referat Arbeitssicherheit, Gesamtverantwortliche Elektrofachkraft

Lars Lehmann,

Verantwortliche Elektrofachkraft Prüfinstitut IPH Berlin (IPH GmbH / CESI)

B. Eng. Florian Pusch,

Mitinhaber des Ingenieurbüros Pusch & Partner, Autor, Referent und Berater für den sicheren Betrieb von elektrischen Anlagen mit Schwerpunkt Schaltberechtigung

Stefan Davids

Doepke Schaltgeräte GmbH, Leiter Verkaufsförderung

Termin und Ort

Mittwoch, der 06. Mai 2020 (09:45 Uhr) bis Donnerstag, der 07. Mai 2020 (ca. 14:15 Uhr). Die Veranstaltung findet im Steigenberger-Hotel am Kanzleramt im Berliner Regierungsviertel statt.

Programmablauf

siehe bitte Anhang

Teilnehmerkreis

Die Veranstaltung richtet sich an Elektrofachkräfte und verantwortliche Elektrofachkräfte bzw. Anlagenbetreiber Elektrotechnik sowohl aus Unternehmen wie auch aus Konzernen sämtlicher Branchen, die Leitungsfunktionen im elektrotechnischen Bereich übernommen haben oder künftig übernehmen sollen. Auch für Anlagenverantwortliche, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieure sowie Unternehmer und Geschäftsführer enthält es nützliche Informationen und Hintergrundwissen. Neben den hochkarätigen Vorträgen kommt auch dem Netzwerk-Charakter der Veranstaltung eine hohe Bedeutung zu.