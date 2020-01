Aaronn Electronic wird Pionier für WISE-PaaS in Europa

Aaronn Electronic ist einer der ersten Partner in Europa, der Advantech bei der Vermarktung der industriellen IoT-Cloud-Plattform WISE-PaaS unterstützt. Aaronn-Kunden profitieren dadurch von völlig neuen Möglichkeiten, ihre individuellen Hardware-Lösungen zu vernetzen und Projekte in den Bereichen IoT, Big Data, Cloud-Services und Artificial Intelligence (AI) anzugehen.

Auf der Advantech Embedded-IoT World Partner Conference vom 12. bis 14. Dezember in Taipeh haben Aaronn Electronic und Advantech ihre langjährige, enge Partnerschaft auf die Zusammenarbeit bei WISE-PaaS ausgedehnt. Mit WISE-PaaS bietet Advantech in Asien schon länger erfolgreich Software und Services an, die Unternehmen beim Aufbau und Betrieb erfolgreicher, Cloud-basierender IoT-Geschäftsmodelle unterstützen. Für europäische Kunden stellt Advantech diese Dienste nun auch aus einem europäischen Rechenzentrum bereit. Bei der Nutzung des Angebots sowie dem Design und der Entwicklung kundenspezifischer Hardware für die von WISE-PaaS unterstützten Digitalisierungsprojekte steht Aaronn Electronic nun als autorisierter Advantech-Partner zur Verfügung.

?Wir haben WISE-PaaS schon länger beobachtet?, sagt Florian Haidn, Geschäftsführer von Aaronn Elecntroic. ?Auch viele unserer Kunden fanden das Angebot interessant, zögerten bisher allerdings, es in einer globalen Cloud zu nutzen. Da es nun aber auch aus einem Rechenzentrum in der EU angeboten wird, ist es für uns als einem der seit Jahren erfolgreichsten Vertriebspartnern und Systemintegratoren von Advantech in Deutschland selbstverständlich, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre IoT- und Digitalisierungsprojekte mit WISE-PaaS schnell und effizient umzusetzen.?

Davon profitieren sowohl Bestandskunden von Aaronn, als auch neue Kunden, die einen kompetenten Partner bei der können Vernetzung ihrer individuellen Hardwarelösungen suchen. Sie erhalten bei Aaronn persönlichen Support und können die hervorragenden Kontakte von Aaronn zu den lokalen Spezialisten von Advantech, die wie Aaronn auch im Münchner Westen sitzen, nutzen.

Was ist Advantech WISE-PaaS?

Mit WISE-PaaS bietet Advantech eine auf industrielle Anforderungen ausgelegte IoT Cloud-Plattform an. WISE ist die Abkürzung für ?Wu Intelligence Solution Embedded?, wobei das chinesische Wort ?Wu? sowohl ?Nebel? als auch ?Dinge? bedeuten kann ? steht also für Cloud und Internet der Dinge gleichermaßen. Als Platform-as-a-Service (PaaS) stellt es Edge-to-Cloud-Software-Services bereit. Sie helfen dabei, schnell individuelle IoT-Lösungen zu entwickeln.

Mit Advantech WISE-PaaS DeviceOn steht zudem ein Asset Management zur Verfügung, mit dem sich Geräte an unterschiedlichen Standorten aus der Ferne überwachen und verwalten lassen. Mit DeviceOn kann bei Bedarf direkt eingegriffen werden. Außerdem erlaubt es Troubleshooting aus der Ferne und es lassen sich Patches sowie Updates für die verwalteten Geräte Remote einspielen. Die Nutzung von DeviceOn ist über die Cloud oder mit einer Installation im eigenen Rechenzentrum möglich. Darüber hinaus steht noch eine Vielzahl von weiteren WISE-PaaS Applikationen zur Verfügung.

Über die Komponente WebAcess lassen sich Daten einlesen, auswerten und visuell aufbereiten. Dank offener Schnittstellen ist die Einbindung in bereits vorhandene Systeme möglich. Mit einem Dashboard-Generator können diese Daten individuell aufbereitet und schnell und einfach für Auswertungen, laufende Überwachung und die strategische Planung herangezogen werden.

Mit WISE-PaaS/EdgeLink ist dafür gesorgt, dass Daten von den einzelnen Geräten sicher in die Cloud übertragen werden, WISE-PaaS/EdgeSense übernimmt diese Aufgabe für Sensoren.

Auf Grundlage dieser Services hat Advantech bereits eine Vielzahl an Lösungspaketen für unterschiedliche technische Anforderungen entwickelt. Diese wiederum lassen sich durch Systemintegratoren wie Aaronn Electronic an branchenspezifische und individuelle Anforderungen anpassen. ?Wenn sie bei der rasanten Entwicklung im IoT-Umfeld mithalten wollen, können Unternehmen das Rad nicht immer komplett neu erfinden. Es ist sinnvoll, vorhandene Services zur Datenakquise, -übertragung, -auswertung und -visualisierung zu nutzen und sich auf die Aspekte zu konzentrieren, bei denen sich ein individueller Mehrwert schaffen lässt?, fasst Aaronn-Geschäftsführer Florian Haidn zusammen. ?Dafür bietet Advantech mit WISE-PaaS die Plattform und wir mit unserem Know-how die Unterstützung bei der Umsetzung.?

Weitere Informationen

Kurze Vorstellung von Advantech WISE-PaaS in einem Video bei YouTube https://youtu.be/y7LrX5Zdibk

Mehr Informationen zu WISE-Paas bei Advantech: https://wise-paas.advantech.com/en-us/marketplace

In den zurückliegenden 26 Jahren haben wir uns vom Distributor zu einem erfolgreichen System Integrator entwickelt, der gemeinsam mit den Kunden individuelle Embedded-Lösungen erarbeitet.

Unser Produktspektrum umfasst Embedded PCs unterschiedlichster Bauformen, industrielle Display-Lösungen inklusive verschiedenster Touchtechnologien und 19″ Rackmount Server mit redundanten Komponenten zur Sicherstellung der maximalen Ausfalls-, Funktions-, und Betriebssicherheit. Passende Accessoires, wie Memories, SSDs und Starterkits, runden unser Angebot ab.

Wir beraten und unterstützen von der Systemanalyse über die Produktauswahl und der Prototypenentwicklung bis hin zur Serienfertigung. Mit unserem einzigartigen Service erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir begleiten Sie lückenlos vom Pre- bis zum After-Sales persönlich, individuell und flexibel.