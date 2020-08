Ab 1. September 2020: Dr. Barbara Baumgärtner ist Professorin für Hebammenwissenschaft

Zum 1. September 2020 wurde Dr. Barbara Baumgärtner zur Professorin der Hochschule Bremen, Fakultät Gesellschaftswissenschaften, ernannt. In dem zum Wintersemester startenden Hebammen-Studiengang vertritt sie das Lehrgebiet ?Hebammenwissenschaft?. Vor ihrem Ruf an die Weser lehrte die 56-Jährige als Professorin an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Der Hochschule Bremen war sie bereits zwischen 2013 und 2017 als Lehrbeauftragte für besonderen Aufgaben verbunden.

Barbara Baumgärtner ist ausgebildete Hebamme (Examen 1990 in Hameln). In Köln und Bremen war sie anschließend in der klinischen und außerklinischen Geburtshilfe tätig. Nach dem Studium der Völkerkunde, Geschichte und Soziologie an der Universität Göttingen sowie der Diplom-Berufspädagogik / Lehramt Sek. II an der Universität Bremen promovierte Barbara Baumgärtner am Institut für Public Health und Pflegeforschung der Bremer Universität.

In ihrer Freizeit spielt die Mutter einer Tochter gern Querflöte, außerdem gehören Tanzen und Wandern zu ihrer bevorzugten Freizeitgestaltung.