ABAKUS Internet Marketing GmbH offizieller Partner des Digital-Marketing-Events OMKB 2021

Am 25. und 26. März 2021 findet die diesjährige virtuelle Digitalkonferenz OMKB statt, die das Thema Online Marketing in den Fokus setzt. Als eine der bekanntesten Agenturen für Suchmaschinenoptimierung in Deutschland ist die ABAKUS Internet Marketing GmbH Partner des Events und bietet einen Gutschein für die Teilnahme: Mit dem Code OMKB-ABAKUS-ONEDAY lässt sich über den regulären Ticketprozess ein Freiticket im Wert von 149,00? für einen der beiden Veranstaltungstage lösen.

Die OMKB gibt es seit sechs Jahren. In dieser Zeit konnte sie bereits mehr als 7000 Gäste und 150 zum Programm beitragende Fachleute verzeichnen. 2021 werden erneut über 30 verschiedene Vorträge, Deep Dive Sessions, Q&A?s und Roundtables angeboten. Viele namhafte Unternehmen werden auf der OMKB durch Mitglieder ihres Digital-Teams vertreten, darunter Hapag Lloyd, Facebook, BMW, DHL, Siemens und Douglas.

Die Teilnahme an der OMKB 2021 erfolgt in diesem Jahr via Livestream. Das Publikum kann sich in den Sessions einbringen und beispielsweise über den Chat Fragen an die vortragenden Personen richten, welche vom Moderatoren-Team weitergeleitet werden. Außerdem werden Möglichkeiten zum Networking eingerichtet.

Neben den Fachvorträgen gibt es auf der OMKB eine virtuelle Messe. Auf dieser stellen Unternehmen sich und ihre Produkte beziehungsweise Dienstleistungen vor.

Tickets können über die Webseite der OMKB bestellt werden. Dort werden außerdem weitere Informationen zur Veranstaltung sowie ein Programmüberblick bereitgestellt.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH wirkt auf der OMKB 2021 als Medienpartner mit. Die nächste Gelegenheit, sich direkt mit ABAKUS weiterzubilden bietet die Präsenzveranstaltung SEO Roadshow mit Kamillo Kluth und Anna Pianka (ABAKUS Internet Marketing) und Stefan Freise (code-x) am 15.06.2021 in Paderborn und am 23.06.2021 in Hannover.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.