ABAKUS Internet Marketing GmbH verstärkt Fachabteilungen personell

Zwei neue Kollegen im SEO-Management sollen neben dem größeren Bedarf in der SEO-Betreuung für Onlineshops auch weiterhin für eine starke Positionierung unter Berücksichtigung neuer Google-Updates, wie den Core Web Vitals, sorgen.

Stefan Wall arbeitet seit Dezember 2020 als SEO Manager im Unternehmen. Zu seinen Aufgaben zählen die Suchmaschinenoptimierung OnSite und OnPage sowie das Monitoring und Reporting suchmaschinenrelevanter Auswertungsdaten. Er studierte Medienkommunikation & Journalismus in Bielefeld und war als Marketing Manager für einen Onlineshop tätig. Der 23-jährige Suchmaschinenoptimierer bringt Kenntnisse in Google Ads, Google Analytics und der Google Search Console mit. Erfahrungen mit plentymarkets, JTL, Ionos und dem Facebook Business Manager runden sein Profil ab.

Seit Februar 2021 bereichert der 23-jährige Online-Marketer Hannes Grimm das SEO OffPage Team. In Kooperation mit der Henkel AG & Co. KGaA studierte er Business Administration in Düsseldorf und beschäftigte sich in den Praxisphasen insbesondere mit Informationssystemen und der Konzeption von Reports. Hannes Grimm bringt Kenntnisse im Umgang mit HTML, PHP, MySQL, WordPress, Micro Strategy, Power BI und Excel Power Query mit. Bei der ABAKUS Internet Marketing GmbH führt er als SEO OffPage Manager Backlinkanalysen durch, ist zuständig für redaktionelle Tätigkeiten, die Umsetzung von Linkaufbau-Aktivitäten und erstellt Reports.

Die ABAKUS Internet Marketing GmbH bietet seit 2002 Suchmaschinenoptimierung an und ist als Spezialagentur zu SEO bekannt. Am Standort Hannover arbeitet unter der Geschäftsleitung von Kamillo Kluth ein engagiertes Team im Bereich SEO Consulting, SEO OffPage Umsetzung, Conversion-Optimierung und Content-Erstellung am Kundenerfolg. In SEO Seminaren der SEO Roadshow und anderen Veranstaltungen wird Fachwissen zu SEO professionell vermittelt.