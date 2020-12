ABAKUS ist Medienpartner der virtuellen Marketing-Event-Stadt ODC

Am 01.12.2020 hat die ODC als weltweit erste virtuelle Marketing- und Eventstadt ihre Türen geöffnet. Die ABAKUS Internet Marketing GmbH beteiligt sich an der ?Open Digital City? als Medienpartner und mit einem Video-Vortrag zu Personal Branding SEO.

In einer von Corona geprägten Zeit ist im Internet ein unübersichtliches Angebot an digitalen Konferenzen, Messen und Lernangeboten entstanden. Die ODC bietet hier ein völlig neu erdachtes Angebot. Sie stellt die digitale Adaption der Veranstaltung ?Marketing Underground? dar, die 2019 über 2.000 Teilnehmer in die Arena Berlin lockte.

Die Gestaltung der ODC entstammt dem Gaming-Bereich. So erinnern die Bewegungsmöglichkeiten der virtuellen Messe- und Eventstadt an ein futuristisches Street View von Google Maps. Bei der Erkundung der Umgebung sind Informationen zu verschiedenen Marketing-Themen und Unternehmen abrufbar.

Das Zentrum der ODC bildet das virtuelle Konferenz-Center, der ODC Campus. Hier gibt es Einsichten von Fachleuten aus der Marketingwelt. Die rund um den Campus herum angesiedelten Theme Districts widmen sich ausgewählten Marketing-Disziplinen. Aufgrund der Nachempfindung einer realen Stadt gibt es auch in der ODC Läden, Kioske, Menschen und tausend kleine Sachen zum Entdecken und Erkunden.

ODC ABAKUS Vortrag zu Personal Branding SEO

Im Theme District SEO beispielsweise werden Vorträge zu Spezialthemen aus der Suchmaschinenoptimierung geboten. Die ABAKUS Internet Marketing GmbH ist mit einem Video-Vortrag zu dem Trend-Thema ?Personal Branding? im Zusammenhang mit SEO vertreten. In dem Video erklärt Anna Pianka, Abteilungsleiterin SEO OffPage bei der ABAKUS Internet Marketing GmbH, wie soziale Plattformen und andere Websites für die bessere Auffindbarkeit von Personen bei Google genutzt werden. Dabei gibt sie Tipps für den Linkaufbau.

Culture Hoods, Guided Tours und Hall of Fame

Da Marketing und Gesellschaft eng verknüpft sind, sorgen Culture Hoods für Inspirationen. Kunst, soziale Projekte, Kampagnen und andere Bereiche für offene Geister werden vorgestellt.

Hinzu kommen weitere Angebote, wie Guided Tours, Food Courts und die Hall of Fame, die den Besuch der ODC zu einem Marketing-Adventure machen.

Das 2-Tages-Ticket kostet 19,90?, das Jahresticket 59,90? und ein Lifetime-Ticket ist für 399? erhältlich.

