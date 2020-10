ABBYY stellt FlexiCapture Connector für PFU PaperStream NX Manager Software vor

ABBYY, ein Unternehmen für digitale Intelligenz, präsentiert heute den ABBYY FlexiCapture Connector für den PFU PaperStream NX Manager. Dieser Connector erlaubt es Anwendern des Fujitsu Image Scanner, die Content-Intelligence-Funktionen von ABBYY FlexiCapture zu nutzen, um geschäftskritische Daten aus unstrukturierten und halbstrukturierten Dokumenten wie Rechnungen und Quittungen zu extrahieren. Die Lösung beschleunigt die Automatisierung von Prozessen mit Dokumenten und ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Fehlerquoten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Der PaperStream NX Manager ist eine Server-Software, die mit ausgewählten Modellen von Fujitsu Image Scannern geliefert wird und eine nahtlose Integration mit verschiedenen Kundensystemen und Anwendungen ermöglicht. Durch die Ergänzung mit dem ABBYY FlexiCapture Connector können PaperStream NX Manager-Benutzer sofort Geschäftsdaten aus den Dokumenten extrahieren, die sie unmittelbar zuvor mit ihren Fujitsu Image Scannern digitalisiert haben.

Die Content Intelligence-Technologie von ABBYY wandelt unstrukturierte Dokumente in strukturierte, verwertbare Informationen um, die zur Weiterverarbeitung in Unternehmensanwendungen wie ERP-, CRM-, ECM- und RPA-Plattformen gespeist werden. Mit dem ABBYY FlexiCapture Connector wird der Dokumentenfluss im Auftrag des Benutzers verwaltet, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Verarbeitung verringert und die Benutzerfreundlichkeit verbessert wird.

?Da die Mitarbeiter zunehmend dezentralisiert arbeiten, insbesondere in diesem Jahr der Krise, ist es unerlässlich, dass Geschäftsanwender mit Werkzeugen ausgestattet werden, um eine aktivere Rolle bei digitalen Transformationsinitiativen zu übernehmen”, kommentiert Markus Pichler, Vice President Sales Europe bei ABBYY. ?Durch die Kombination der leistungsstarken Digital Intelligence-Fähigkeiten von ABBYY und den erstklassigen Scan-Lösungen von PFU befähigen wir den Geschäftsanwender, komplexe Dokumentenprozesse intelligent zu automatisieren.?

?Mit der ABBYY-Technologie sind wir in der Lage, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten und den Wissensfluss dieser Welt zu ermöglichen”, so Mike Nelson, Senior Vice President bei PFU (EMEA) Limited. ?Mit den führenden Content Intelligence-Funktionen von ABBYY können Fujitsu-Anwender wichtige Unternehmensdokumente, von Rechnungen bis hin zu Quittungen, schnell und präzise verarbeiten und so zur Rationalisierung und Kostensenkung in unternehmenskritischen Workflows beitragen. Durch die Automatisierung inhaltsbezogener Prozesse steigert der PaperStream NX Manager mit ABBYY FlexiCapture die betriebliche Effizienz und optimiert die Kundenerfahrung.?

Kunden, die derzeit über den PaperStream NX Manager verfügen, haben jetzt kostenlosen Zugang zum ABBYY FlexiCapture Connector.

Um mehr über Fujitsu-Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.fujitsu.com/de/about/local/corporate/subsidiaries/fel/index.html

Um mehr über ABBYYs Digital Intelligence-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.abbyy.com/de/solutions/digital-intelligence/