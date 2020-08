ABC X-CPU-4 w57 – Die Software für Anlagensteuerung und – simulation auf Windows Basis

In regelmäßigen Abständen hält die ABC IT GmbH Sie über ihre Produkte und Lösungen auf dem Laufenden. Neben den Hardwaresteuerungen bietet die ABC IT auch ihre ABC X-CPU-4 w57 auf Software Basis an, welche als vollwertige High Feature CPU ohne Leistungsbeschränkungen für die Anlagensteuerung, Anlagensimulation und die Lehre geeignet ist.

Die Steuerungssoftware lässt sich in TIA, PCS7, STEP7 und STEP5 von Siemens programmieren und ist lauffähig unter den neueren Windows x86 und x64 Betriebssystemen von Microsoft.

Je nach Einsatzbereich, kann man die Steuerungssoftware als CPU416 und im Mixed Mode als 416-945/948 beziehen. Mit dieser weltweit einzigartigen Mischvariante können Sie S5 und S7 Programme gleichzeitig abarbeiten und erhalten einen transparenten Datendurchgriff in den S5-Bereich. Ethernet TCP/IP Verbindungen ermöglichen die Vernetzung homogener und heterogener Anlagenteile. Eine Simatic NET Installation ist dafür nicht notwendig.

Die Steuerungssoftware mit dezentralem Master System, macht aus einem Windows PC eine eigenständige Compact Steuerung mit direkter I/O Kopplung. Windows Systeme sind von Haus aus nicht deterministisch, was bedeutet, dass ein größerer Zykluszeit-Sprung (Jitter) auftreten kann. Durch das Einbetten als Service wird dieser jedoch minimiert.

Natürlich ist wie in allen anderen Systemen der ABC IT auch das Global Data Xchange (GDX) vollständig in das System der w57 integriert.

Die ABC X-CPU-4 w57 ist Dongle geschützt und instanziierbar. Das bedeutet, auf einem Windows System können mehrere SPS-Systeme mit nur einem Dongle gleichzeitig betrieben werden.

Der?USB Dongle NET?. vereinfacht die Nutzung der Software. Der Softwareschutz wurde netzwerkfähig gemacht, das heißt, dass Sie mit nur einem Dongle an mehreren Rechnern in Ihrem Netzwerk simulieren, testen und schulen können. Auf der ABC IT Webseite finden Sie die unterschiedlichsten Varianten. Schauen Sie einfach mal vorbei und suchen sich die für Sie passende Variante aus!

https://www.abcit.de/ProductsPage?product=ABC%20X-CPU-4%20w57

Weitere Informationen, wie auch eine Demo-Version finden Sie auf der Produkt- und Download Website der ABC IT GmbH.

Nähere Informationen zur ABC IT GmbH und ihren cleveren Produkten und Lösungen finden Sie auf www.abcit.de.