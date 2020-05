ABG-Beratungsverbund verstärkt Führungsteam

Isabel Franzka, bisher Prokuristin und Steuerberaterin der ABG Allgemeine Beratungs- und Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, ist ab sofort neue Geschäftsführerin am Standort Dresden.

Die Diplom-Betriebswirtin ist seit sechs Jahren im Unternehmensverbund ABG-Partner. Davor war sie Steuerberaterin bei einer sächsischen Steuerkanzlei.

“Die Berufung von Isabel Franzka in die Geschäftsführung war ein weiterer wichtiger Schritt, unseren Standort Dresden strukturell zu optimieren und kurze Entscheidungswege vor Ort zu fördern”, begründet Gründer und Geschäftsführer Fritz Geise die Wahl von Isabel Franzka zur Geschäftsführerin. “Jetzt hat das Team in Dresden einen weiteren entscheidungsbefugten Ansprechpartner, da ich selbst zwischen verschiedenen Standorten pendele und daher nicht immer verfügbar bin”, ergänzt Geise.

Isabel Franzka bevorzugt einen kollektiven Führungsstil. Ideen und Eigeninitiative seitens der Kolleginnen und Kollegen fördert sie ausdrücklich. Dabei ist es ihr auch wichtig, den guten Draht zu allen Mitarbeitern aufrecht zu halten. “Ich werde zudem für die Kolleginnen und Kollegen in allen Belangen – ob beruflich oder privat – jederzeit ansprechbar sein und so eine ausgeglichene Büroatmosphäre fördern”, sagt sie.

Ideen für die Weiterentwicklung der ABG-Steuerberatung hat Isabel Franzka auch bereits. So soll die Digitalisierung des Unternehmens vorangebracht werden, um die internen Geschäftsprozesse sowie den digitalen Austausch mit externen Partnern zu optimieren. “Alle grundlegenden Entscheidungen fallen insbesondere in der Einarbeitungsphase immer in enger Abstimmung mit dem Kanzleiinhaber Fritz Geise”, so Isabel Franzka.