Abgekündigte Datenerfassungsgeräte- Weilandt Elektronik bietet auch weiterhin Service und Support

Wird der End-of-Life- und vor allem der End-of-Service-Zeitpunkt für mobile Datenerfassungsgeräte angekündigt, bringt das für Unternehmen Fragen und Entscheidungen mit sich. Gibt es ein Nachfolgermodell, das einen Umstieg möglichst unkompliziert macht? Haben wir noch dieselben Anforderungen wie vor ein paar Jahren? Und wie viel Geld können und wollen wir überhaupt binden?

In einem solchen Prozess sollte bedacht werden, ob ein Umstieg unumgänglich wird oder ob es Alternativen gibt. Vor allem wenn Equipment in der Neuanschaffung sehr kostenintensiv war, ist es in vielen Fällen sinnvoll, diese über die Abschreibung hinaus einzusetzen.

Als Reparatur-Dienstleister für Barcode Scanner, mobile Terminals und Etikettendrucker ist die Firma Weilandt Elektronik in solchen Fällen der richtige Ansprechpartner. End-of-Life (EOL) und End-of-Service (EOS) Modelle können Dank des Netzwerkes und der Erfahrung meist noch Jahre nach der Abkündigung wieder instand gesetzt werden. Das betrifft nicht nur Geräte von Weilandts MDE-Servicepartnern (Casio, M3 Mobile, Point Mobile, Unitech). Auch eine große Bandbreite weiterer Hersteller wie Honeywell (Intermec, LXE), Zebra (Motorola, Symbol), Höft&Wessel (Metric, Almex) oder Pidion (Bluebird) gehört zum Portfolio.

Auf diesen Service vertrauen zahlreiche Kunden und beauftragen nach der Abkündigung der Geräte Weilandt Elektronik mit deren Betreuung. So können ältere Typen wie die skeye.allegro Modelle der Firma Höft&Wessel (HW90260) oder die MC3090/3190, die MC9090, die MC9190 und die PDT-Serie der Firma Zebra/Motorola/Symbol sowie das Honeywell CK3, das CK71, das 75E, das MX7 und das Dolphin7800 oder das 99EX noch viele Jahre repariert werden.

Weitere Informationen und eine Übersicht aller Geräte im Portfolio des Essener Reparatur-Dienstleisters sind in der Geräteliste zu finden. Taucht ein Modell dort nicht auf, stehen die Mitarbeiter telefonisch unter der 0201 10 99 81 10 oder per E-Mail an info@weilandt-elektronik.de zur Verfügung.

Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 handelt die Weilandt Elektronik GmbH bei der Reparatur von mobilen Datenerfassungsgeräten, Handscannern und Etikettendruckern nach einer klaren Maxime: die Bedürfnisse der Kunden stehen jederzeit im Vordergrund. Daran wurden die Arbeits- und Verhaltensweisen immer wieder ausgerichtet und den veränderten Kundenwünschen konsequent angepasst.

Mit 30 Jahren Erfahrung und dem über die Zeit erworbenen Know-how ist Weilandt Elektronik in der Lage, Geräte fast aller Hersteller zu reparieren. Dabei werden die Servicevarianten angeboten, die der Markt heute fordert: von der reinen Gerätereparatur bis zum ?Rundum-sorglos-Paket?.

Neben Endkunden vom Kleinstunternehmen bis zum Großkonzern vertrauen auch Systemhäuser und Hersteller auf den Service von Weilandt. Mit der Reparaturzentrale in Essen und Niederlassungen in Polen und Russland wird der gesamte europäische Markt bedient ? ausgezeichnet und mit Qualitätsanspruch.