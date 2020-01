Abgeordnetenwatch: Gabriel darf sein Adressbuch nicht so schnell versilbern

Die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch hat die Nominierung

des ehemaligen Vizekanzlers Sigmar Gabriel (SPD) für den Aufsichtsrat der

Deutschen Bank kritisiert und eine Karenzzeit für solche Wechsel von drei Jahren

gefordert. “Es schadet dem Demokratieverständnis, wenn Sigmar Gabriel keine zwei

Jahre nach seinem Ausscheiden als Vizekanzler jetzt sein Adressbuch an die

Deutsche Bank versilbert, das er nur als Vertreter des Volkes so prall füllen

konnte”, sagte abgeordnetenwatch.de-Sprecherin Léa Briand dem Berliner

“Tagesspiegel” (Onlineausgabe). “Für Seitenwechsel in die Wirtschaft braucht es

dringend ein Verbot von mindestens drei Jahren. Es muss für Konzerne unattraktiv

werden, hochrangige Politikerinnen und Politiker als Türöffner einzukaufen.”

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/sigmar-gabriel-wird-aufsichtsrat-bei-deut

scher-bank-abgeordnetenwatch-darf-sein-adressbuch-nicht-so-schnell-versilbern/25

468938.html

