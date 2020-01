Abitur für Wirtschaft oder Technik: Infotage der BBS Burgdorf

Mit dem Abitur zum Studium ? diese Möglichkeit bieten auch die Beruflichen Gymnasien der berufsbildenden Schulen in der Region.

Interessierte Schülerinnen, Schüler und Eltern haben am Samstag, 11. Januar und am Samstag, 25. Januar 2020 jeweils um 10 Uhr in der BBS Burgdorf am Berliner Ring 28, 31303 Burgdorf Gelegenheit, sich über die Profile der Beruflichen Gymnasien Wirtschaft und Technik mit den Schwerpunkten Informations-, Metall- und Elektrotechnik zu informieren.

Im Fokus stehen dabei Anforderungen und Fächerkombinationen sowie die Möglichkeiten und neuen Regelungen der gymnasialen Oberstufe auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife.

Besichtigungen der Räume, Labore, Werkstätten und EDV-Einrichtungen der Beruflichen Gymnasien sind ebenso im Angebot wie ausführliche in Gesprächen mit den Lehrkräften. Darüber hinaus stellt die BBS Burgdorf aktuelle Projekte, Wettbewerbe, Kooperationen und Auslandsaustausche vor.

Detaillierte Informationen über das Berufliche Gymnasium Burgdorf mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Technik unter www.bbs-burgdorf.de oder telefonisch unter 05136-8992813.