Absen veröffentlicht seine Venus -Serie auf der ISE 2020

Der Weltmarktführer unter den LED-Herstellern

Absen kündigte bei der Eröffnung der ISE (11.-14. Februar 2020) die Einführung

einer neuen, superleichten Touring-Lösung für den Bühnenverleih an.

Die Venus (VN)-Serie ist ein innovatives LED-Panel, das speziell für Konzerte

und Festivals entwickelt wurde, da man mit ihr in der Lage ist, in kurzer Zeit

sehr große Screens zu bilden. Das Produkt verfügt über ein integriertes

“module-on-frame”-Design: Durch Entfernen des Hilfsrahmens (cabinet frame) soll

Venus 27% leichter sein als vergleichbare Lösungen von Mitbewerbern. Mit 27,5 kg

/ m² is es die leichteste integrierte Touring-Display-Lösung auf dem Markt,

durch welche die Teams Gewicht und Kosten sparen und noch größere LED-Wände als

zuvor bauen können sollen – bis zu einer Höhe von 20 Metern.

Die VN-Serie wurde auch entwickelt, um der Crew wertvolle Zeit zu sparen. In

einer Branche, in der der Druck auf Rental-Stager aufgrund der Aufbauzeiten

zunimmt, ermöglicht Venus dank der Größe des Cabinets (1500 × 1000) und des

schnellen Verriegelungssystems einen viel schnelleren Aufbau. Außerdem werden

auch die Wartung und Aufrüstung erleichtert, da die Module schnell ausgetauscht

werden können, ohne den Rahmen auseinander nehmen zu müssen.

Die VN-Serie sind in zwei Standardgrößen erhältlich: 1.500 × 1.000 mm und 500 ×

1.000 mm (B×H), um kundenspezifische Wünsche voll ermöglichen zu können. Dabei

werden Versionen mit 3,9 mm, 4,8 mm und 8,3 mm Pixelabstand und einer Helligkeit

von bis zu 5000 Nits erhältlich sein. Die VN-Serie soll außerdem konkave und

konvexe Kurvenoptionen für äußerst kreative Videowanddesigns

(https://www.cpl.tech/gallery/audi-e-tron-promotional-video/#page-1) bieten, mit

horizontal frei einstellbaren Varianten von -10 bis +10 Grad, die eine feste

Positionierung bei -10°, -5°, 0°, +5° und +10° ermöglichen.

Alle Venus LED-Paneele sind mit Kohlefaserrohren mit speziellen

Anti-Rutsch-Beschichtungen ausgestattet, um die Sicherheit der Kletterer zu

gewährleisten, und mit zusätzlichen Sicherheitshaken, damit sich die Rigger bei

jedem Schritt des Aufbauprozesses selbst sichern können. Das einfache

Verriegelungssystem des VN mit großen Griffen ist auch mit dicken Handschuhen

einfach zu bedienen. Farbcodierte Verriegelungs-/Entriegelungsmarkierungen und

vertikale automatische Verriegelungen sorgen für verbesserte Nutzererfahrung.

Dank eines 5-in-1-Transportwagensystems kann das Produkt problemlos aufgehängt,

gestapelt und transportiert werden. Windverstrebungen sind ebenfalls erhältlich

und halten Windstärken bis Stufe 8 stand.

