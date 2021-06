abtis erhält Advanced Specialization für Identity and Access Management

abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand in Baden-Württemberg, hat mit der Advanced Specialization Identity and Access Management eine weitere Microsoft-Partner-Auszeichnung der höchsten Kategorie erhalten. Damit ist das Unternehmen der einzige Microsoft-Partner in Deutschland, der im Bereich Modern Work und Security über bereits sechs der begehrten Zertifikate verfügt.

Die Advanced Specialization für Identity and Access Management hebt die technischen Fähigkeiten eines Partners bei der Bewertung und Bereitstellung von Microsoft Identity-Workloads anhand von Azure Active Directory hervor.

Während Cyber-Bedrohungen in unserer Welt der schnellen digitalen Transformation stark zunehmen und immer ausgeklügelter werden, werden auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen dagegen immer besser und ausgefeilter. Auf diesen Wettlauf reagieren verantwortungsvolle Unternehmen mit einem neuen Sicherheitsparadigma: dem Zero-Trust-Ansatz. Dieses Konzept gibt dem Nutzer keinen Vertrauensvorschuss, sondern prüft für jede Art von Zugriff dediziert die Identität und Berechtigung des Nutzers. Um den vielen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Identitäts- und Zugriffsverwaltung bei zahlreichen Apps, Geräten und Benutzern innerhalb und außerhalb des Unternehmensnetzwerks souverän begegnen zu können, benötigen Kunden einen starken Partner, der sich damit auskennt. Die Advanced Specialization für Identity and Access Management hilft dabei, diesen zu finden.

Aus zahlreichen Projekten verfügt die abtis über tiefes Know-how bei der Einführung des Zero-Trust-Modells, bei der der Identitätsschutz und die Geräteintegrität die Kernelemente bilden. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.abtis.de/blog/blog/zero-trust-vertrauen-ist-die-schwachstelle

Die weiteren Advanced Specializations, die abtis bereits erhalten hat, sind:

Teamwork Deployment ? für die Bereitstellung von Workloads im Bereich Teamarbeit

Adoption and Change Management ? für den ganzheitlichen Ansatz der abtis, der sich nicht nur auf die Einführung der Technik beschränkt, sondern die Menschen in den Mittelpunkt stellt

Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams ? für Dienste und Lösungen für Besprechungen und Konferenzräume für Microsoft Teams

Calling for Microsoft Teams ? für Lösungen im Bereich Teams-Telefonie

Threat Protection ? für Beratung und Coaching zur Nutzung von Microsoft Threat Protection, Microsoft Cloud App Security oder Azure Sentinel Workloads

Passend zum Thema Security veranstaltet die abtis derzeit eine Webcast-Reihe zum Thema Cyber Security mit Microsoft. Beim nächsten Termin, am Donnerstag, den 1. Juli, beschäftigen sich die Experten mit dem ?Schutz der Endpoints mit Microsoft Defender for Endpoint?. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Webcast gibt es hier: https://www.abtis.de/events/webcast-serie-cyber-security-mit-microsoft

Interessenten für die bisherigen Themen aus dieser Reihe können sich an dieser Stelle ebenfalls anmelden und erhalten Zugang zu allen Aufzeichnungen der vergangenen Webcasts.

Mehr über Modern Security im Leistungsportfolio der abtis finden Sie hier: https://www.abtis.de/leistung/security

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist der führende Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Secure Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Im Consulting entwickelt abtis gemeinsam mit den Kunden ganzheitliche Strategien, indem Prozesse, Organisation und Technik zusammen neu gedacht werden. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services. Dabei steht Sicherheit immer im Mittelpunkt.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blueprints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie Microsoft, DELL EMC oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

www.abtis.de | DIGITALE ZUKUNFT.

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.