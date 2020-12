abtis ist Gold-Partner von Huawei und bevorzugter Service-Partner

abtis, der IT-Einfach-Macher in Baden-Württemberg, freut sich über die neue Auszeichnung als Huawei Gold Partner. Der Gold-Status ist die höchste Stufe, die im Huawei Enterprise Channel Partner Programm erreicht werden kann. Huawei würdigt damit die langjährige intensive Partnerschaft mit abtis und das fundierte Know-how zum gesamten Huawei-Portfolio, das sich auch in den umfassenden Zertifizierungen des abtis-Teams widerspiegelt.

abtis bietet modernste Netzwerktechnologie von Huawei

abtis arbeitet insbesondere im Bereich moderne Netzwerktechnologie mit Huawei zusammen. Darüber hinaus bietet die abtis Campus- und Gästeportal-Lösungen des globalen ICT-Anbieters sowie Managementsysteme für das einheitliche Management von Huawei-Komponenten an.

Nun wurde abtis nicht nur als Vertriebspartner in der Kategorie Enterprise als Gold Partner eingestuft, sondern auch im Bereich Service als Certified Service Partner in der Kategorie Data Communication mit drei Sternen bedacht. Damit hat es abtis in kurzer Zeit in die Riege der Top-Partner von Huawei in Deutschland geschafft.

?Wir freuen uns sehr über die höchstmögliche Partner-Auszeichnung von Huawei, da sie Ausdruck unserer langjährigen hervorragenden und erfolgreichen Partnerschaft ist?, erklärt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH. ?Das Portfolio von Huawei hat uns absolut überzeugt und wir haben viel Spaß daran, spannende Projekte für unsere gemeinsamen Kunden umzusetzen, uns weiter fortzubilden und noch tiefer in die Welt von Huawei einzutauchen.?

Kunden profitieren von Auszeichnung mit höchstmöglichem Partnerstatus

Als Gold-Partner erhält abtis exklusive Informationen aus dem Huawei-Universum vorab, kann Supportleistungen schnell und unkompliziert ausführen und verbesserte Konditionen ermöglichen. Die Mitarbeiter werden intensiv geschult und weitergebildet ? damit sind sie stets auf dem aktuellsten Stand und wissen, was die Zukunft bei Huawei bringt. Somit profitieren auch die gemeinsamen Kunden von der intensivierten Partnerschaft und dem neuen Status.

?Wir sind stolz drauf, die abtis GmbH so schnell im erlesenen Gold-Kreis der besten deutschen Huawei-Partner begrüßen zu dürfen. abtis ist damit eines der qualifiziertesten, schnell wachsensten und besttrainiertesten Huawei-Häuser. Mit Freude sehen wir die Leidenschaft und Professionalität, die das gesamte Team täglich unter Beweis stellt. In nur einem Jahr konnte der Umsatz verdoppelt und der Status eines 3 Sterne ?Certified Service Partner? (CSP) erreicht werden?, betont Jörg Karpinski, Sales & Marketing Direktor Huawei EBG Deutschland.

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist ein führender Anbieter von Beratung, Services und Produkten für die IT-Infrastruktur im Mittelstand. abtis bietet IT-Infrastruktur aus einer Hand mit Fokus auf Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services) und liefert so eine individuell auf die Anforderungen des Kunden angepasste, leistungsfähige IT-Infrastruktur.

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blue Prints für die Bereiche Data Center, Security, Workplace und Cloud, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie. Mit IT-Consulting entwickelt abtis Handlungsempfehlungen und Konzepte für die Umsetzung.

abtis übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Dabei bietet abtis die ganze Bandbreite von punktueller Unterstützung über Managed Services bis hin zum reinen Cloud Service.

Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie DELL EMC, Microsoft oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der Kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

Weitere Informationen unter www.abtis.de. abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.