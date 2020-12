abtis-Weihnachtsaktion: Spenden statt Feiern

abtis, der IT-Einfach-Macher in Baden-Württemberg, spendet in diesem Jahr in Summe 5.000 Euro an fünf Hilfsprojekte. Das Unternehmen wird das Geld, das für die Organisation von Weihnachtsfeiern an den fünf Unternehmensstandorten vorgesehen war, jeweils einem lokalen guten Zweck zugutekommen lassen.

Die Teams der Standorte in Pforzheim, Stuttgart, Göppingen, Freiburg und Berlin haben dafür jeweils eine gemeinnützige Organisation vor Ort ausgesucht, die je 1.000 Euro als Spende für ihre gemeinnützige Arbeit von der abtis erhält.

?In diesem für uns alle außergewöhnlich schweren Jahr ist es uns ein wichtiges Anliegen, die besonders Bedürftigen nicht aus den Augen zu verlieren. Als Unternehmen sind wir regional tief verwurzelt und deshalb möchten wir uns in unserer Weihnachtsaktion lokal an unseren fünf Standorten engagieren?, erklärt Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH.

Die Zentrale in Pforzheim hat sich für eine Unterstützung des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Sterneninsel entschieden. Der Verein ermöglicht Lebensbeistand für die ganze Familie und unterstützt unheilbar schwer erkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie Kinder und Jugendliche mit einem unheilbar schwer erkrankten Elternteil.

?Schwer erkrankten Kindern und ihren Angehörigen geht es auch nach der Pandemie leider nicht besser. Umso wichtiger ist es, dass es Vereine wie die Sterneninsel gibt, die sie in ihrer Situation begleiten und für sie da sind. Mit unserer Spende wollen wir diese wertvolle Arbeit unterstützen?, erläutert Weimann die Wahl des Hilfsprojektes in Pforzheim.

Auch an den vier anderen Standorten des Unternehmens gingen jeweils 1.000 Euro an die von den abtis-Teams vor Ort ausgewählten Projekte. In Stuttgart wurde der Kinder- und Jugendhospizdienst St. Martin, in Göppingen die Kindertrauergruppe der Malteser bedacht. Das abtis-Team in Freiburg unterstützt den Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg und die Berliner Kollegen haben sich für eine Unterstützung des Kältebusses der Berliner Stadtmission entschieden.

Weitere Informationen zum Empfänger der Spende in Pforzheim finden Sie hier:

https://sterneninsel.com/

Mehr Informationen zu abtis und ihren Leistungen zur Digitalisierung im Mittelstand finden Sie hier:

https://www.abtis.de

