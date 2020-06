accantec group beruft Uwe Scholl zum neuen Vorstandsmitglied

Die accantec group, langjähriger Komplettanbieter für Business Intelligence, Analytics, Data Science und SAP ERP, hat Herrn Uwe Scholl (44) zum Vorstand der accantec information solutions AG berufen. Er ist ab sofort für den Bereich BI-Portal Solutions und Embedded-BI-Lösungen mit den Technologien von Microsoft und Tableau Software verantwortlich.

?Für unsere Kunden ist die Digitalisierung ihres Geschäfts und der Geschäftsabläufe ein wichtiger Investitionsbereich und besitzt sehr hohe Relevanz. Der Fokus liegt dabei auf der Automatisierung von Prozessen mit agilen Methoden,? beginnt Herr Kai Stavenhagen, Vorstand der accantec information solutions AG und fährt fort: ?Mit Uwe Scholl konnten wir einen sehr erfahrenen Microsoft- und Tableau-Experten für uns gewinnen, der seit über 15 Jahren Unternehmen erfolgreich bei der digitalen Transformation begleitet.? Seinen besonderen Fokus legt Uwe Scholl dabei auf die Themenfelder Entscheidungsprozesse und Datenmodellierung als Basis für die Schaffung von IT-assistierten Arbeitsplätzen.

Im Alltag stößt man zunehmend auf digitale Assistenten. Beim Smartphone angefangen, über Rasenmähroboter bis zum teilautonomen Fahren im Auto sparen diese uns Zeit und lästige Tätigkeiten. Im Gegensatz dazu findet man solche Unterstützung im beruflichen Leben an Büroarbeitsplätzen kaum, obwohl die geeigneten Technologien bereitstehen. Schon heute können über Werkzeuge von Microsoft und Tableau Fragen in Freitext zu Kennzahlen gestellt werden, statt passende Reports zu erstellen. Es können sogar Routinetätigkeiten in bestehenden Anwendungen über KI-unterstütze Assistenten automatisiert werden, ohne Programmierung. Die KI lernt dabei aus definierten Vorgaben. Diese Potentiale machen den Weg frei für die Fachkräfte sich auf das Wesentliche zu fokussieren und sich dem Fachkräftemangel durch die Automatisierung von Geschäftsprozess entgegenzustellen.

Im aktuellen Gartner Magic Quadrant für Analytics und Business Intelligence Plattformen liegen Microsoft und Tableau als Visionäre auf den ersten Plätzen, diesem Trend folgend und aufgrund der großen Marktdurchdringung dieser beiden Technologien in den letzten Jahren, verstärkt die accantec group diesen Geschäftsbereich. Die Nachfrage von Kunden und Partnern nach gut ausgebildeten Microsoft- und Tableau-Beratern wächst stetig und die Auslastung bei accantec ist entsprechend hoch. Uwe Scholl übernimmt die Verantwortung für den weiteren fachlichen und personellen Aufbau des Bereichs BI-Portal Solutions und Embedded-BI-Lösungen auf Basis der Technologien von Microsoft und Tableau innerhalb der accantec group.

?Für mich ist es genau der richtige Zeitpunkt, um mich bei accantec in den stark wachsenden Microsoft- und Tableau-Bereich einzubringen und den bestehenden Kundenkreis plattformunabhängig zu erweitern,? sagt Uwe Scholl. ?Ich freue mich sehr darauf, Teil des exzellenten accantec-Teams zu sein und den kontinuierlichen Wachstumskurs der Gruppe mit meinem Knowhow weiter voranzutreiben,? schließt er.

Weitere Informationen zur accantec group und dem Beratungsportfolio erhalten Sie auf unserer Webseite: https://www.accantec.de.

Die accantec group (www.accantec.de) setzt sich aus der accantec consulting AG, der accantec finance solutions AG sowie der accantec information solutions AG zusammen. Die drei Gesellschaften stehen für ein technologieunabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Hamburg sowie Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Heidelberg und München.

Als verlässlicher Partner für erfolgreiche Business Intelligence-, Analytics-, Data Science- und SAP ERP-Projekte berät die accantec group ihre Kunden über den gesamten Projektzyklus hinweg und deckt so das komplette TI-Beratungsportfolio ab. Hierzu gehören bspw. die Softwareauswahl, die Architektur, die Konzeption sowie die Implementierung, bis hin zum Betrieb und Managed Services bzw. Supportleistungen für BI- / SAS-Applikationen.

Zu den Kunden von accantec zählen große Konzerne und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Telekommunikation, Industrie, Life Science, Handel und Logistik.

Als zuverlässiger Partner während der gesamten Innovations- und Projektphase unterstützt accantec seine Kunden mit den neuesten Technologien der führenden Hersteller: SAS, SAP, IBM, JMP, R, Microsoft und Open Source BI.