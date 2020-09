ACCAS-Group wächst ? best case zu unternehmerischen Zukunftsstrategien

Die ACCAS-Group wird größer. Zum 30.09.2020 ist die softecture AG dem Unternehmensverbund beigetreten. Durch diese Aufnahme baut die ACCAS-Group ihr bestehendes Produktportfolio aus und positioniert sich weiter als Systemhausgruppe mit umfassenden Kompetenzen.

Die ACCAS Group ist ein praktisches Beispiel unternehmerischer Zukunftsstrategie: Durch die Bündelung von Unternehmen mit spezialisiertem Expertentum ist sie breit aufgestellt und kann insbesondere den sich schnell verändernden Marktbedarfen passgenaue Angebote machen.

Die im Verbund tätigen Unternehmen profitieren von ihrer kaufmännischen Verflechtung und Zusammenarbeit, gemeinsamem Wissensmanagement, einem gemeinsamen CRM und vielem mehr. Die softecture AG wird künftig darüber hinaus die in der Gruppe etablierten Services (Marketing, HR, Finance & Controlling) und die über die Gruppe hinweg etablierte gemeinsame IT-Infrastruktur der ACCAS-Group nutzen können.

Die in Mannheim ansässige softecture AG wurde 2019 unter der Führung von Janusz Cisowski mit einem Team erfahrener Entwickler gegründet. Sie verstehen sich als kritische Berater und Architekten individueller Softwarelösungen, die, ähnlich einem Profiling, mit hoher Analytik professionelle Lösungen für Ihre Kunden entwerfen und umsetzen. Die Kunden der softecture bekommen durch die IREB zertifizierten Mitarbeiter die Sicherheit, dass die entwickelten Lösungen genau den gewünschten Anforderungen entsprechen. Im Mittelpunkt steht der gesamte Lebenszyklus: von einer strukturierten und umfassenden Anforderungsanalyse, der vollständigen Entwicklung und dem Betrieb der Lösung bis zur Weiterentwicklung.

Neben der eigentlichen Entwicklungsleistung liegt die Expertise der softecture AG in der hohen Erfahrung mit Software für Großprojekte.

Durch die Eingliederung des Unternehmens in die Strukturen der ACCAS-Group wächst der Unternehmensverbund thematisch in die Breite und positioniert sich dadurch als Systemhaus mit weitreichenden Kompetenzen in den Bereichen: Collaboration & Communication, IT-Infrastruktur, 24/7 IT-Betrieb, Datenschutz & Informationssicherheit und jetzt zusätzlich: Individuelle Softwarentwicklung.