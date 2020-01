Accellence bei der SIMATIC WinCC OA 3.17 – Neuheitenschulung in Hannover

Accellence hat als WinCC OA Premium Solution Partner vom 15.-16. Januar 2020 an der Neuheitenschulung für die neue Version 3.17 teilgenommen.

Am Siemensstandort in Hannover Laatzen bot sich den anwesenden Accellence-Mitarbeitern an zwei Tagen die Gelegenheit, die neuen und verbesserten Funktionen der SIMATIC WinCC Open Architecture V3.17 direkt und ausführlich kennenzulernen.

Zusätzlich gab es zahlreiche Möglichkeiten zum partnerschaftlichen Erfahrungsaustausch mit den anderen WinCC OA Partnern aus allen Branchen der SCADA Prozessautomatisierung (Energie, Straßenverkehr, Schienenverkehr, Wasser-/Abwasserwirtschaft etc.).

Erfahren Sie hier mehr über die Neuigkeiten im neuesten SIMATIC WinCC OA Release:

https://www.winccoa.com/news/detail/wincc-open-architecture-v317-is-now-available.html

Dr. Jürgen Hösel

Leiter Marketing

