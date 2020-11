Accellion verstärkt EMEA-Team

Seit 1. November 2020 unterstützt Wolfgang Richter als Regional Sales Director das EMEA-Team von Accellion, dem Anbieter einer sicheren Plattform zur Konsolidierung, Kontrolle und zum Schutz vertraulicher Kommunikation mit Dritten.

Wolfgang Richter blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie zurück, in der er für namhafte Firmen wie Siemens Nixdorf, NetApp, Riverbed, Palo Alto Networks, Varonis und zuletzt für Corelight, als Sales Manager CE und EE, tätig war. Seit Anfang November 2020 ist Wolfgang Richter bei Accellion als Regional Sales Director für die Region Deutschland, Schweiz und Österreich zuständig. Von seiner langjährigen Vertriebserfahrung, wird sowohl das Channel-Umfeld als auch der Bereich Business Development sehr profitieren.

Mit Wolfgang Richter verstärkt Accellion das EMEA-Team, das Mitte des Jahres unter Führung von Geschäftsführer Haiko Wolberink neu aufgestellt wurde. ?Ich bin überzeugt, dass wir mit Wolfgang Richter einen weiteren Keyplayer in unserem Team haben, der mit seiner Erfahrung unsere Geschäftspartner effektiv unterstützen wird?, so Haiko Wolberink.

Am 09. Dezember 2020 um 11:00 Uhr lädt Accellion gemeinsam mit dem TÜV-Rheinland interessierte Unternehmen und Fachleute zu einem Webcast unter dem Motto ?DSGVO in Zeiten der Unsicherheit ? auf Schwachstellen angemessen reagieren? ein, um anhand aktueller Fallbeispiele Lösungsansätze für eine DSGVO-konforme Kommunikation in Krisenzeiten?aufzuzeigen.

Interessenten können sich unter diesem Link zum Webcast anmelden.

Die Plattform von Accellion verhindert Datenschutzverletzungen und Compliance-Verstöße, die durch die Kommunikation mit Dritten und die damit verbundenen Risiken entstehen. Mit Accellion haben Unternehmen die vollständige Transparenz, Compliance und Kontrolle über den Austausch von geistigem Eigentum, personenbezogenen Daten, Patienteninformationen und anderen sensiblen Inhalten über alle Kommunikationskanäle hinweg, einschließlich E-Mail, Filesharing, Mobilgeräte, Business Applikationen, Microsoft Office Plugins, sichere Web-Formulare, sicherer Datenaustausch wie SFTP und automatisierte geschäftsübergreifende Workflows.

Accellion-Lösungen schützen mehr als 25 Millionen Endbenutzer in mehr als 3.000 Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit, darunter KPMG, Latham & Watkins, Linde Gas, NHS, das National Institute for Standards and Technology (NIST) sowie Pfizer und die Paul Hartmann AG.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.accellion.com/de oder rufen Sie uns an unter +49 711 252861-0.

