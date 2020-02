Accso als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet

Accso erreicht beim Great Place to Work® Wettbewerb ?Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020? den 9. Platz in der Kategorie der Unternehmen mit 101-250 Mitarbeitenden. Dies wurde am Abend des 26.02.2020 in Berlin vom Great Place to Work® Institut Deutschland bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die ihren Beschäftigten eine besonders gute und attraktive Unternehmenskultur bieten.

?Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und überwältigt davon, dass wir bei unserer ersten Teilnahme am Wettbewerb gleich in die Top 10 gekommen sind. Als menschenorientiertes Unternehmen ist uns eine Unternehmenskultur sehr wichtig, die auf Vertrauen, Fairness und Offenheit basiert. Diese ermöglicht es jedem von uns, sich zu entfalten, gemeinsam Erfolge zu erzielen und Freude an der Arbeit zu haben. Die mit dieser Auszeichnung verbundene Anerkennung gilt allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn diese leben unsere Unternehmenskultur, bewahren sie und entwickeln sie weiter.?

Tim Bölsche, Partner, Prokurist und Leiter Personal bei der Accso – Accelerated Solutions GmbH

?Deutschlands Beste Arbeitgeber? – Rahmeninformationen zum Wettbewerb

Bewertungsgrundlage beim Wettbewerb ?Deutschlands Beste Arbeitgeber? war eine ausführliche, anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Accso zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Ergebnisse der beiden international bewährten Untersuchungsinstrumente (Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung + Kultur Audit) wurden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; die Bewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund. Am Great Place to Work® Dachwettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020» beteiligten sich bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde die Liste der besten Arbeitgeber ermittelt. Hierbei wurde nach Unternehmensgrößenklassen differenziert.

?Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen?, sagte Frank Hauser, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, bei der Preisverleihung.

Das sagen Mitarbeiter von Accso

Zitate aus der anonymen Mitarbeiterbefragung von Great Place to Work®

?Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Die Projekte sind auch nach Werten ausgesucht, die diese für die Gesellschaft bringen. Alle ziehen an einem Strang, jeder ist jedem positiv gegenüber aufgeschlossen, es gibt kaum Konkurrenzdenken.?

?Der kollegiale Zusammenhalt auf dem Projekt ist einmalig. – Der offene und vertraute Umgang mit Kollegen unabhängig von ihrer Karrierestufe. – Hardskill UND Softskill Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Karrierestufen und die Möglichkeit, dies individuell abzustimmen. – Die meisten Kollegen machen ihren Job aus Leidenschaft – und sie machen ihn gut.?

93% der Mitarbeiter von Accso sagen ?Ich bin stolz, anderen erzählen zu können, dass ich hier arbeite.?

100 % der Mitarbeitenden von Accso sagen: ?Die Geschäftspraktiken der Führungskräfte sind ehrlich und ethisch vertretbar.?

Accso ist ein innovativer und wachstumsstarker IT-Dienstleister, der sich auf die Beratung und Erstellung individueller, unternehmenskritischer Software seiner Kunden fokussiert. Mit erstklassig ausgebildetem Team und beschleunigter Softwaretechnik erstellt Accso professionelle Individuallösungen.