AccuTOX von Defence Therapeutics zeigt potente Anti-Krebs-Eigenschaften



Vancouver, British Columbia, Kanada, den 22. Juni 2021 – Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) freut sich, einen bedeutsamen Durchbruch bei seinem präklinischen Forschungsprogramm zum Einsatz seiner AccuTOX-Moleküle (freie AccumTM- oder AccumTM-Varianten) als potente Anti-Krebs-Wirkstoffe bekanntgeben zu können.

Die AccumTM-Technologieplattform ist sehr effizient bei der Verstärkung der intrazellulären Zufuhr von pharmakologisch relevanten Proteinen wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) oder Impfstoffantigenen. Das wissenschaftliche Team von Defence hat vor kurzem eine neuartige Funktion zum Einsatz von freiem“ AccumTM und seinen kürzlich entwickelten Varianten als Anti-Krebs-Moleküle identifiziert.

Die AccumTM-Technologieplattform ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit gegen mehrere Ziele einsetzbar. Man kann sie mit ADCs oder anderen relevanten Proteinen wie Impfstoffantigenen verwenden, um ihre intrazelluläre Aufnahme in die Zielzellen zu verstärken. Wir haben außerdem entdeckt, dass sich AccumTM bei einer Zufuhr ohne direkte Verbindung mit Protein wie ein toxisches Projektil gegenüber Krebszellen verhält. Diese Entdeckung bestärkt die Annahme, dass AccumTM für verschiedene Anwendungen ohne Notwendigkeit zur Entwicklung anderer unabhängiger Moleküle genutzt werden kann, erklärte Sebastien Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

Das Defence-Team entwickelt eine umfangreiche Bibliothek von AccumTM-Varianten (bis dato über 50). Sie werden derzeit auf ihre therapeutische Wirksamkeit gegen Brust- und Darmkrebs sowie Melanome und Lymphome getestet. Darüber hinaus wird zurzeit eine neue Strategie entwickelt, um ein intelligentes Poly-AccuTOX-Molekül (eine Kette mehrerer AccuTOX- Moleküle) zu erzeugen, das ein breites Spektrum von Krebszellen gezielt und ohne unerwünschte Nebenwirkungen abtöten kann.

Gemäß einer Marktstudie von Market Study Report LLC soll der weltweite Immuntherapiemarkt bis 2026 ein Volumen von 117 Milliarden US-Dollar erreichen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

