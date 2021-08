ACE Money Transfer und HBL sind zurück

ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von Online-Überweisungen, und HBL, die größte Geschäftsbank in Pakistan, starten eine gemeinsame Kundenaktion.

Im Rahmen dieser Werbekampagne haben sich ACE und HBL zusammengetan, um spannende Preise für Personen zu vergeben, die Gelder aus Großbritannien, der EU und Australien über ACE Money Transfer senden und ihre Überweisungen über eine Durchkontaktierung oder als Bargeld am Schalter in einer HBL-Filiale in Pakistan abholen.

Das Angebot ist vom 1. August bis zum 30. September 2021 gültig. Alle Überweisungen, die über die ACE überwiesen und auf ein HBL-Konto oder in einer HBL-Filiale als Bargeldabholung eingezahlt werden, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Die im Rahmen dieser Kampagne angebotenen Preise können sowohl von den Absendern als auch von den Empfängern gewonnen werden. Kunden, die Geld senden, können bei einer Verlosung Samsung S21 Ultra 5G Mobiltelefone gewinnen. Es gibt acht glückliche Gewinner für diesen Preis. Die Empfänger des Geldes in Pakistan haben die Möglichkeit, als Hauptpreis einen nagelneuen Toyota Yaris zu gewinnen. Die Empfänger des Geldes in Pakistan haben die Möglichkeit, als Hauptpreis einen nagelneuen Toyota Yaris zu gewinnen. Die Verlosungen für die Mobiltelefone finden wöchentlich statt, die für die Autos monatlich.

Menschen in Großbritannien, Europa und Australien werden ermutigt, die ACE- und HBL-Promotion zu nutzen, um Geld an ihre Lieben in Pakistan zu schicken.

Informationen zu ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (eingetragener Name „Aftab Currency Exchange Limited“) ist ein renommiertes Finanzinstitut mit Sitz in Manchester, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert hat und Online-Geldüberweisungsdienste aus Großbritannien, der EU und Australien mit einem umfangreichen Netzwerk von über 300.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit anbietet.

Informationen zu HBL

Die HBL war die erste Geschäftsbank, die 1947 in Pakistan gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat die HBL ihre Position als größte Privatbank Pakistans mit mehr als 1650 Filialen, über 2100 Geldautomaten und über 54.000 Konnect by HBL-Agenten (filiallose Bankplattform) für über 23 Millionen Kunden weltweit behauptet.

dm@acemoneytransfer.com

+44 161 3936 999

