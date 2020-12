Acer Technik-Tipp: Exklusives Aspire 5 Angebot – der perfekte Multimedia-Allrounder

Das Acer Aspire 5 überzeugt mit Intel? Core? Prozessor der 11. Generation und neuester Intel? Iris? Xe-Grafik

Das matte Full-HD-Display mit IPS-Technologie ist mit 15,6 Zoll oder alternativ mit 17,3 Zoll Display erhältlich

Große und schnelle SSD, üppiger Arbeitsspeicher und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur lassen kaum Wünsche offen

Acer startet mit einem exklusiven Angebot des Aspire 5 ins Weihnachtsgeschäft. Das leistungsstarke Notebook bietet für nur 699 Euro (15,6 Zoll-Ausführung) bzw. 999 Euro (17,3 Zoll- Ausführung) das Rundum-Sorglos-Paket für Entertainment und Freizeitprojekte. Das Aspire 5 ist perfekt für alle gängigen Anwendungen wie Streaming, Surfen im Internet, den virtuelle Austausch mit Freunden, Video- und Fotobearbeitung, gelegentliches Home-Office und selbst Casual Gaming geeignet. Die großzügige Ausstattung zum fairen Preis macht es zum absoluten Technik-Tipp der Saison. Mit an Bord sind die brandneuen Intel? Core? Prozessoren der 11. Generation mit Intel? Iris? Xe-Grafik, 16 GB Arbeitsspeicher, 1000 GB SSD-Speicher sowie eine hintergrundbeleuchtete Tastatur.

Der perfekte Allrounder

Ein Notebook wird in der Regel nicht nur für einen bestimmten Einsatzzweck gekauft, sondern soll gleich eine ganze Reihe an Anforderungen erfüllen.

Surfen, Streamen, Bilder bearbeiten, aktuell am besten auch noch ein wenig Home-Office oder Homeschooling, teilweise alles gleichzeitig. Multitasking steht damit ganz oben auf der Wunschliste. Genau für diesen Zweck schnürt Acer pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ein attraktives Angebot. Das Aspire 5 stellt den Funktionsumfang in den Fokus und wartet mit einer großzügigen Ausstattung zu einem mehr als fairen Preis auf. Kunden haben die Wahl zwischen einem 39,6 cm (15,6 Zoll) großen matten Full-HD IPS-Display oder auch einem 43,9 cm (17 Zoll) großen matten Bildschirm, ebenfalls in Full-HD mit IPS-Technologie. Im Inneren kommen die neuesten Intel? Core? Prozessoren der 11. Generation zum Einsatz, die von einer brandneuen Intel? Iris? Xe Onboard-Grafik (15,6 Zoll-Ausführung) bzw. einer dedizierten NVIDIA? GeForce? MX 350 Grafikkarte (17,3 Zoll-Ausführung) unterstützt werden. Damit diese ihr Leistungspotential auch ausschöpfen können kommen 16 GB DDR4-Speicher zum Einsatz, durch die Multitasking zum Kinderspiel wird. Für Fotos, Videos und andere Daten stehen zudem satte 1.000 GB SSD-Speicher zur Verfügung. Nach drei erfolgreichen Jahren geht der Technik-Tipp damit zum Weihnachtsgeschäft bereits in die vierte Runde ? immer mit der neuesten Technik zum attraktiven Preis. Letztes Jahr zählte er über Monate zu den meistverkauften Geräten seiner Preisklasse.

Mobiles und durchdachtes Design

Zu den starken inneren Werten gesellen sich eine hochwertige Optik und ein durchdachtes Design. Das elegante, in Silber gehaltene Gehäuse ist gerade einmal 17,9 mm (15,6 Zoll-Ausführung) bzw. 19,9 mm (17,3 Zoll-Ausführung) flach, sodass die Notebooks auch für unterwegs geeignet sind. Für Komfort sorgt das ergonomische Scharnierdesign, das das Gehäuse beim Aufklappen etwas anhebt und die Tastatur in eine optimale Position bringt ? so kann zudem eine bessere Klangprojektion der Lautsprecher erzeugt und eine perfekte Belüftung gewährleistet werden. Eine hintergrundbeleuchtete Tastatur rundet das Paket ab und sorgt auch in den dunklen Wintermonaten für entspanntes Surfen abends auf der Couch.

Schnelle und stabile Netzwerkverbindungen

Sei es beim Surfen, Streamen, Videotelefonie oder Gaming, eines darf nie fehlen ? eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung. Das Aspire 5 besitzt neuestes Dual-Band Intel? WiFi 6 (Gig+) für blitzschnelle Drahtlosverbindungen. Sie verbessert den durchschnittlichen Netzwerkdurchsatz um das Dreifache während die Latenzzeit1 im Gegensatz zu WiFi 5 um bis zu 75 Prozent reduziert wird.

Optionale Garantieverlängerung

Acer bietet sogar ein weiteres Special für alle Käufer an: für 9,99 EUR anstatt 49,99 EUR kann exklusiv im Acer Shop eine einjährige Garantieverlängerung erworben werden, mit der die Garantiezeit von den üblichen zwei auf drei Jahre erhöht wird. Hierfür muss der Käufer das Gerät lediglich online registrieren und erhält daraufhin einen Code, der für die Garantieverlängerung genutzt werden kann.

Weitere Informationen zum Technik-Tipp sowie zur Garantieverlängerung gibt es unter: https://www.acer.com/ac/de/DE/content/technik-tipp

Preise und Verfügbarkeit

Das Acer Aspire A515-56-511A (15 Zoll) ist zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 699 EUR verfügbar.

Das Acer Aspire A517-52G-79Z5 (17 Zoll) ist zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 EUR verfügbar.

Die einjährige Garantieverlängerung mit Rabattcode nach Online-Registrierung ist ab sofort im Acer Store für 9,99 EUR (anstatt 49,99 EUR) erhältlich.2?

(1) „Bis zu 75 Prozent geringere Latenz“ basiert auf Intel-Simulationsdaten von 802.11ax mit und ohne OFDMA mit 9 Clients. Die durchschnittliche Latenzzeit ohne OFDM beträgt 36 ms, mit OFDMA wird die durchschnittliche Latenzzeit auf 7,6 ms reduziert. Die Verbesserung der Latenz erfordert, dass der AP und alle Clients OFDMA unterstützen.

(2) Das Angebot gilt nur beim Kauf folgender Produkte: PN: NX.A1GEG.001 & PN: NX.A5GEG.001. Nur solange der Vorrat reicht. Um den Rabatt-Code zu erhalten ist eine Online-Registrierung erforderlich.

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.

Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.

Acer Website: www.acer.de

Acer Store: https://de-store.acer.com/