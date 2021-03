Acht Antworten, mit denen Sie das Potenzial der Cloud voll ausschöpfen

Cloud-Lösungen sind ein anhaltender Trend und aus dem privaten Umfeld längst nicht mehr wegzudenken. Währenddessen hadern Unternehmen zumeist noch mit ihrer Einführung. Warum? Der Umstieg auf die Cloud schafft völlig neue Paradigmen, die die IT-Organisation vor Herausforderungen stellen kann. Wir verraten, wie Sie diese erfolgreich lösen werden, und garantieren Ihnen: Das Thema Cloud anzugehen, lohnt sich für Ihr Business.

Wer sich in der Cloud-Welt einmal zurechtgefunden hat, weiß um ihre enormen Vorteile. Dies gilt im beruflichen Kontext insbesondere für IT-Organisationen: Die eigenen Ressourcen durch Cloud-Kapazitäten zu ergänzen, ermöglicht Ihnen, Lastspitzen abzufedern und Investitionskosten zu senken. In kleinen und mittleren Unternehmen können Sie möglicherweise sogar ganz auf Cloud-Technologien umsteigen und so die Qualität Ihrer Infrastruktur deutlich erhöhen.

Vielleicht haben Sie selbst schon die Erfahrung gemacht, dass es kein Selbstläufer ist, auf den Trend ?Cloud? aufzuspringen. Es gibt viele individuelle Parameter in Ihrem Unternehmen, die es zu berücksichtigen gilt. Ihnen werden Herausforderungen begegnen. Diese sollten Sie jedoch nicht davon abhalten, das Thema Cloud anzugehen ? vor allem dann nicht, wenn Sie bereits die Antworten auf die häufigsten Herausforderungen kennen:

Wie Sie Schatten-IT vermeiden

Wie Sie einen Single Point of Contact schaffen

Wie Sie die Automatisierung durch Schnittstellen erhöhen

Wie Sie Abhängigkeit vermeiden

Wie Sie die Nutzung steuern

Wie Sie Prozesse aufeinander abstimmen

Wie Sie Sicherheitsstrukturen schaffen

Wie Sie Kostenfallen vermeiden

Erhalten Sie das kostenlose White Paper

Die DCON Software & Service AG stellt Ihnen hier ein kostenloses White Paper zur Verfügung, das konkrete Antworten für diese und weitere Herausforderungen enthält und Ihnen eine wertvolle Checkliste an die Hand gibt. Auf 24 Seiten erfahren Sie, wie Sie den Mehrwert der Cloud-Welt für Ihr Business ausschöpfen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Standardsoftware Servity: als Meta-Portal zur einheitlichen Erbringung von Cloud-Services und Non-Cloud-Services macht Servity Ihr Unternehmen rundum cloudfähig. Gleichzeitig können Sie die Software für das Enterprise Service Management selbst in der Cloud betreiben.

Whitepaper: Cloud ? Management von Cloud-Services mit Servity

