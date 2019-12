Acht Stunden Wissen

VR, AR, IoT, IT Security, Drohnen? Klar, das klingt alles erst einmal fremd und meist unbekannt, und doch hat nahezu jeder von uns schon einmal damit zu tun gehabt. Wir lösen das Rätsel auf: es geht um Augmented Reality (AR) also eine erweiterte Realität mithilfe elektronischer Geräte. Virtual Reality (VR), eine gänzlich neu geschaffene, virtuelle Realität, in die man eintauchen kann. Das Internet of Things (IoT), das von A wie Alexa bis Z wie Zimmertemperaturregelung reicht. Die Sicherheit der Informationstechnologie (IT-Security) die uns mittlerweile allgegenwärtig umgibt und um die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der Drohnennutzung, die schließlich nicht nur dem privaten Urlaubsvideo dienen soll, sondern auch wirtschaftlich zahlreiche Vorteile bietet.

Natürlich haben diese Themen auch einen gemeinsamen Zweck: Die MINT Kooperative eG (www.mintgera.de) präsentiert Unternehmen und allen Interessierten die Möglichkeiten, die die neuen Technologien der letzten 5 Jahre ihnen bieten. Dabei steht natürlich nicht nur eine schlichte Aufzählung der Möglichkeiten im Vordergrund. Nein, vielmehr geht es hierbei um eine allumfassende Betrachtung der Themenbereiche und wie man im Wettbewerb durch eine gezielte Nutzung handfeste Vorteile erlangt.

Dazu steht zu jedem Fachgebiet in kompakten 8-Stunden Einheiten ein Spezialist bereit, der einen Einblick in die Tiefen seines Wissens gibt, um allen Anwesenden einen spürbaren Mehrwert bieten zu können.

Also, worauf noch warten? Melden Sie sich oder Ihre Mitarbeiter direkt zu einem der Termine auf unseren neugestalteten Seiten an und tauchen Sie in die vielfältigen Möglichkeiten der elektronischen Welt ein!

Wir befinden uns im digitalen Zeitalter, also ist es in unseren Augen auch Zeit, Wissen und Fertigkeiten auf diesem Weg ansprechend zu vermitteln.

Von Schulbildung bis zu Aus- und Weiterbildung sind es multimediale Lösungen, die sich nicht nur auf klassische, zweidimensionale Bilder und Videos beschränken. Sie werden erstaunt sein, wie sehr sie ein 360 Grad Film im Planetarium Gera fesseln kann.

Experten, und nicht erst seit gestern

Mittlerweile sind es mehr als 20 Jahre, in denen wir als Fachleute unser Wissen in den Bereichen Forschung, Softwareentwicklung und Medienerstellung weiterreichen.

Da war es der logische nächste Schritt, diese leidenschaftliche Expertise zu bündeln, um Ihnen aus einer Hand bei all Ihren Anliegen und zukünftigen Projekten zur Seite zu stehen und deren Erfolg zu garantieren.

Wir sind gespannt, wobei wir Sie voran bringen dürfen!

Ob Forschung & Entwicklung, Industrie oder Dienstleistung, sind wir stets mit den neuesten Technologien in Berührung gekommen, zum Teil noch vor der Markteinführung.

Diese Erfahrungen geben wir nun gerne in unseren Workshops ab Januar 2020 weiter und führen diese praxisorientiert durch.

Ihr Vorteil bei uns: unser Spektrum an Workshops ist nicht so breit wie bei anderen Anbietern von Workshops der IT, geht dafür aber ins Detail, in die Individuelle Lösung und wird von Experten durchgeführt.