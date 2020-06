ACM Consultants setzen auf Enginsight

ACM Consultants setzt künftig die Security-Software Enginsight ein, um die IT-Infrastrukturen ihrer Kunden in sichere Gewässer zu lotsen. Enginsight unterstützt den Lösungsanbieter für Informationssicherheit bei der Analyse des Ist-Zustandes der IT-Systeme, das die Grundlage eines Sicherheitskonzeptes bildet, ebenso wie bei der technischen Umsetzung des IT-Security-Managements. Desweitern hilft ihnen Enginsight, die IT-Sicherheit dauerhaft zu kontrollieren, aufrechtzuerhalten und fortlaufend zu verbessern. Auch bei der Einführung von dokumentierten Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS), die als Grundlage von ISO 27001-Zertifizierungen dienen, setzt ACM auf die Software von Enginsight.

Patrick Andreas, Managing Consultant der ACM Consultants: ?An Enginsight hat uns überzeugt, dass wir ohne Konfigurationsaufwand schnell an valide Daten kommen, die uns und unseren Kunden verständlich machen, wo der Schuh drückt. Die Software wird uns helfen, stets die maßgeschneiderten Lösungen zu finden und Maßnahmen zu etablieren, damit die IT sicher bleibt.?

Mario Jandeck, CEO von Enginsight: ?Der Austausch mit Herrn Andreas und seinem Team war von Beginn an von einem höchsten fachlichen Niveau geprägt. Es freut uns besonders, dass mit ACM Consultants ein auf Sicherheit spezialisierter IT-Dienstleister Teil unseres Partner-Netzwerkes wird.?

Über ACM Consultants

Ende 2019 mit langjähriger Erfahrung gegründet, setzt sich ACM Consultants GmbH zum Ziel, Unternehmen den Weg in eine sichere IT-Zukunft zu ebnen. Sie unterstützt dabei von der strategischen Entscheidungsfindung bis zur technischen Umsetzung. Dazu bietet ACM Consultants unter anderem Sicherheitsanalysen inklusive Penetrationstests, Managed Security Services und Schulungen an. Mit Standorten in Warendorf, Hamburg, Stuttgart, München und Aachen ist ACM Consultants deutschlandweit vertreten.

www.acm-consultants.de

Über Enginsight

Enginsight ist die einzige All-in-One IT-Securitiy-Software Made in Germany. Mit umfangreichen Analysen ermöglicht Enginsight volle Transparenz zum Sicherheitszustand von IT-Systemen. Für IT-Security-Dienstleister ist es daher das ideale Tool, um die Situation beim Kunden vor Ort zu evaluieren. Ausgefeilte Monitoring und IT-Management-Features erlauben es darüber hinaus, dauerhafte Maßnahmen zu etablieren, damit IT-Systeme nicht nur sicher werden, sondern auch bleiben.

www.enginsight.com