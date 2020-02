acmeo Partnerkonferenz: Best Practice von Systemhäusern für Systemhäuser vom 28. bis 30. April in Fulda

Die acmeo Partnerkonferenz findet dieses Jahr vom 28.-30. April in Fulda statt. Der Value Added Distributor für Managed Services und Cloud erwartet rund 350 Teilnehmer, die mehrheitlich Leitungsfunktionen in IT-Systemhäusern in D-A-CH einnehmen. Ziel der Veranstaltung ist die aktive Vernetzung und Weitergabe von erfolgreichen Praxiskonzepten untereinander. Sowohl Managed-Services-Einsteiger als auch erfolgreiche Managed Services Provider erhalten so wertvolle Impulse für ihre Strategien sowie ihren Arbeitsalltag.

?Wir haben eine starke, spannende Agenda für unsere Partner und Interessierte zusammengestellt. Die Bandbreite der Themen bietet jedem wertvolle Impulse, mit denen er sein Systemhaus weiter optimieren kann ? denn das ist immer unser Anspruch?, erläutert Isabelle von Künßberg, Leitung Akademie & Personal, Prokuristin bei acmeo.

Auszüge aus der Agenda:

Keynote: Welche Gemeinsamkeiten teilt professioneller Motorsport mit IT-Dienstleistern? Ellen Lohr (Monte Carlo Speed Club)

MSP international ? Was können wir von anderen Ländern lernen? Jörn Hamann (CONFORM IT-Systemhaus GmbH)

Einfach mal machen! 40% Wachstum im Jahr durch Cloud Computing Johannes Port (PORTFORMANCE GmbH)

Managed Services Provider als Angriffsziel von Hackern? Manuel Staiger (IT sure GmbH)

Unternehmensbewertung: Was ist (m)ein Systemhaus wert? Oliver Wegner (evolutionplan AG)

Individuelle Anforderungen des Kunden: Automation Manager nutzen oder eigenes Skript coden? Sabrina Müller (JOHANNS Systemhaus GmbH)

?Alle Experten sind auch nach ihrem Vortrag für Diskussionen und weiterführende Fragen der Teilnehmenden verfügbar. Uns liegt der interaktive Erfahrungsaustausch der Systemhäuser besonders am Herzen, sodass wir diesen aktiv z. B. in den Pausen und während der Abendveranstaltung fördern ?, freut sich Isabelle von Künßberg.

Alexander Herdtweck, Senior IT Consultant bei syskonzept, unterstreicht dies nach seinen Erlebnissen auf der acmeo Partnerkonferenz im vergangenen Jahr: ?Man redet miteinander, es sind viele interessante Gespräche ? wobei keine Konkurrenz zu spüren ist. Wir haben einige gute Punkte aufgenommen, wie wir unser Managed-Services-Konzept optimieren und für den Kunden Mehrwerte bieten.? Claus Fiedler, Geschäftsführer von fiedler-IT, stimmt ihm zu: ?Sich immer weiter mit anderen Leuten auszutauschen ist entscheidend.?

Das erfolgreiche Konzept der Partnerkonferenz bleibt unverändert: Der im Channel einzigartige Managed-Services-Fachkongress dient Systemhäusern und Managed Services Providern als Inspirationsquelle für neue Strategien. Das Credo ?von Systemhäusern für Systemhäuser? prägt seit Jahren den hohen Praxisbezug der Themen und fördert die partnerschaftliche Atmosphäre. Neben dem Vergleich eigener Konzepte mit denen der Branchenkollegen sind es vor allem die herstellerunabhängigen Praxisvorträge der acmeo, die das Charakteristikum des Events darstellen. Erfolgreiche Managed Services Provider geben wertvolle Einblicke in ihre Vertriebs- und Geschäftsmodelle, teilen Erfahrungen aus der täglichen Praxis und erläutern projektbezogene Stolpersteine. ?Wir sitzen alle in einem Boot ? jeder hat die gleichen Dinge, die man täglich bewältigen muss?, resümiert Daniel Esposito, Geschäftsführer, esposito-IT. Der Mix aus Fachvorträgen, Workshops, Seminaren und Diskussionsrunden bietet jedem Systemhausmitarbeitenden ? vom Geschäftsführer bis zum Nachwuchstalent ? die Chance, das eigene Systemhaus weiterzuentwickeln.

Am Vortag der Partnerkonferenz bietet acmeo zusätzlich ein umfassendes Seminar- und Workshop-Programm zur Fort- und Weiterbildung an. Am Folgetag des MSP-Fachkongresses besteht zudem die Möglichkeit sich intensiv bei Partnertagen der Hersteller auszutauschen

Weiterführende Informationen erhalten Interessierte unter: https://www.acmeo.eu/partnerkonferenz

Programmübersicht der acmeo Partnerkonferenz 2020

Dienstag, 28. April 2020

10:00 ? 18:00 Uhr // Seminartag

Konzeption & Vertrieb von Managed Services, Tag 1: Managed Server und Managed Backup

Professional Workshop ? SolarWinds MSP RMM

Managed Security Technik Workshop

Mitarbeitergewinnung und Onboarding

Aufbau einer Technik-Einsatzplanung

Gebühr: ab 349,00 ? zzgl. MwSt.

ab 18:30 Uhr // Vorabend Get-together

Mittwoch, 29. April 2020

09:00 ? 17:30 Uhr // Partnerkonferenztag

Systemhausprofis geben in lebendigen Praxisvorträgen wertvolle Einblicke in die Themenfelder Managed Services, Managed Security, Strategie & Organisation und Technik.

Gebühr: 129,00 ? zzgl. MwSt.

ab 18:30 Uhr // Abendveranstaltung

Netzwerken in offener, kollegialer Atmosphäre. Die Abendveranstaltung ist die ideale Plattform, neue Kontakte zu knüpfen und alte Bekannte wiederzutreffen.

Gebühr: 59,00 ? zzgl. MwSt.

Donnerstag, 30. April 2020

09:00 ? 15:00 Uhr // Trainings- und Dialogtag

Am Vortag der acmeo Partnerkonferenz bietet acmeo ein umfassendes Seminar und Workshop-Programm zur Fort- und Weiterbildung an.

Beim Hersteller-Dialogtag erhalten Systemhäuser detaillierte Produkteinblicke und Updates zu vorgesehenen Entwicklungen.

Gebühr: kostenfrei / Seminare ab 449,00 ? zzgl. MwSt.

acmeo ist führender, mehrfach ausgezeichneter Value Added Distributor in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Entstanden aus einem Systemhaus im Jahre 2007 besitzt acmeo ein fokussiertes Lösungs-Portfolio und tiefes Know-how in den Bereichen Managed Services, Cloud-Security, Cloud-Infrastruktur, Unified Communications und Systemhaus-Software. Über 1.600 aktive Systemhauspartner vertrauen auf die Expertise der acmeo-Musketiere und gelangen durch die acmeo MEHRwerte auf das nächste Managed Services Level:

– MEHR Service von Beginn an (Business Set-up, Vertragsvorlagen, Kalkulatoren)

– MEHR technischer Support (Consulting, Skripting, 24×7 Hotline)

– MEHR Praxiswissen (Tech-Blog, acmeothek, Seminare & Workshops für Vertrieb, Technik und Führungskräfte)