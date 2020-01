Ad Alliance macht für die HOSTA Group den Dschungel klar

8. Januar 2020. Generationen zusammenbringen – das ist der

gemeinsame Nenner der HOSTA Group und der RTL-Erfolgsshow “Ich bin ein Star –

Holt mich hier raus!” (IBES). Denn wenn ab dem 10. Januar der Dschungel ruft,

Promis und Sternchen dort einziehen und sich bizarren Herausforderungen stellen,

freuen sich Zuschauer und Werbekunden gleichermaßen. Schokoladen-Spezialist

HOSTA mischt in diesem Jahr erstmalig mit – und das in bewährter

Dschungel-Manier: Mit außergewöhnlichen TV Special Creations. Neben situativen

Cut Ins beinhaltet das Konzept der Ad Alliance zwei eigens kreierte

Sonderwerbeformen für den Süßwarenhersteller – den Animated-Icon-To-Cut-In und

den Telefon-Voting-Switch. Werbeintegrationen, mit denen sich HOSTA in die Riege

erfolgreicher Werbepartner einreiht, die ebenfalls mit unterschiedlichen

Sonderwerbeformen bei IBES Präsenz zeigen.

Während für die zwölf Kandidaten am 10. Januar um 21:15 Uhr das Rennen um die

Dschungelkrone beginnt, heißt es für HOSTA: Premierenauftritt. Dafür hat der

Schokoladen-Experte zwei eigene Promis am Start: Mr.Tom und Nippon. Die zwei

Klassiker mit Kultstatus, die die junge Generation zum Naschen verlockt und bei

Älteren Kindheitserinnerungen weckt, werden außergewöhnlich in Szene gesetzt.

Hierfür wurde das Animated-Icon-To-Cut-In entwickelt, das zum ersten Mal zum

Einsatz kommt. Im Laufe der Staffel wird das TV Special Ad mit drei

unterschiedlichen Motiven eingesetzt – beispielsweise, wenn das beliebte

Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in den Dschungel einziehen und

in gewohnt bissiger Manier die Jagd um die heißbegehrten Sterne kommentieren.

Genau eine dieser Trophäen ist Auslöser der kreativen Integration die damit

beginnt, dass ein Stern sowie Dschungelblätter aus dem oberen Bildschirmrand

nach unten fallen. Der Stern bleibt am unteren Bildschirmrand stehen, dreht sich

und zieht den Cut In auf, der die beiden HOSTA-Stars mit ihrer Botschaft “Ich

bin ein Star – Reiss mich auf!” enthüllt. Ebenso hat der Telefon-Voting-Switch

seine Uraufführung. Immer dann, wenn der Zuschauer gefordert ist, seinen

Gefühlen freien Lauf lässt und via Telefon-Voting aktiv ins Geschehen eingreift,

sind auch Mr.Tom und Nippon mit dabei. Zuschauer sehen zunächst die übliche

Tafel mit den Telefonnummern der Camper, die sich nach einigen Sekunden in ein

individuell gestaltetes Board verwandelt, dass im Look-and-Feel des Kunden

gestaltet ist. Auch hier wird die Kreation mit einer Sternenflut eingeläutet und

bildet damit die Klammer zum Format. Abgerundet wird das Package mit situativen

Cut Ins, die Zuschauer bereits kennen und positiv bewerten. Nicht zuletzt durch

den direkten Bezug auf die aktuell ausgestrahlte Dschungelcamp-Handlung. Diese

harmonische Verbindung zwischen Marke und Format ist nur durch die enge

Abstimmung zwischen dem Redaktionsteam vor Ort, dem Kölner Sendezentrum und

HOSTA möglich. Betreuende Agentur der HOSTA Group ist H-ZWO in Köln.

Andreas Kösling, Geschäftsleiter Sales für Ad Alliance, erklärt die Faszination

Dschungel so: “Die Show emotionalisiert Zuschauer und Werbetreibende

gleichermaßen. Jeder will nach seinen Möglichkeiten dabei sein. Zuschauer als

–Scharfrichter–, Werbekunden durch die umgesetzten Integrationen als weitere

Protagonisten. Hierfür sorgt unsere Kreativ-Unit Solutions, die immer wieder

neue kreative Werbeformen entwickeln, die Marken harmonisch mit dem Format

verbinden – optisch als auch inhaltlich. Das wird auch diese Staffel wieder

zeigen. Dschungel-Zeit ist Live-Time, ist Team-Work, ist Talk-of-Town, sind

riesige Reichweiten verbunden mit intelligentem Humor.”

Laura Opferkuch, Geschäftsführerin bei der HOSTA Group: “Unsere Marke ist sowohl

Tradition als auch Moderne. Dies gilt es nun mit einer stärkeren Präsenz im

Markt zu untermauern. Unser Fokus liegt vor allem auf jüngeren Konsumenten und

daher suchen wir sehr gezielt aus, welche Kanäle und Umfelder zu unserer

Kommunikationsstrategie und zu unserem Auftritt passen. Modern, frech und

ausgefallen ist die Devise und das alles zusammengenommen geht kein Weg am

Dschungel vorbei. Das Special Ads Konzept der Ad Alliance entspricht genau

unseren Vorstellungen und wir freuen uns sehr, dass es nun bald los geht.”

Zur Ad Alliance:

Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die

individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient

damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten

im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner:

IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA und als Dienstleister für

Media Impact – Qualitätsportfolio aus TV, Print, Digital, Addressable TV und

Audio Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich

Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der

inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von

Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam

erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen

Bevölkerung.

