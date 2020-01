Adder liefert Echtzeit-Steuerung von physischen und virtuellen Maschinen

Neues Produkt erweitert VM-Zugriff durch die mehrfach ausgezeichnete ADDERLink? INFINITY Reihe

Nahtloses und sicheres Umschalten zwischen virtuellen und physischen Maschinen

Basierend auf der erfolgreichen Intel®1 X-86-Architektur

Dual-Head-Video, Audio und USB 2.0 über 1GbE

Rückwärtskompatibilität mit der bestehenden ADDERLink INFINITY-Reihe

Adder Technology, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und hochleistungsfähigen IP-KVM-Systemen, hat die neueste Ergänzung seiner äußerst erfolgreichen ADDERLink? INFINITY-Reihe, den ADDERLink INFINITY 3000 (ALIF3000), angekündigt. Der neue KVM-Empfänger ermöglicht den Zugriff auf virtuelle Maschinen (VM) und das schnelle Umschalten zwischen unbegrenzter virtueller und physischer Umgebung über eine einzige Benutzer-Schnittstelle.

Die Vorteile des Zugriffs auf virtualisierte Umgebungen über eine einzige KVM-Schnittstelle gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen die Flexibilität und die Wachstumschancen von virtuellen Umgebungen erkannt haben und Software-Anwendungen dementsprechend angepasst werden. Doch während die Virtualisierung zunimmt, zögern viele Unternehmen immer noch, sich ganz von physischen Computern zu entfernen*.

Der ALIF3000 wurde entwickelt, um den VM-Zugriff nahtlos und sicher in ein bestehendes ADDERLink INFINITY-Netzwerk zu integrieren – ohne Unterbrechungen, Ausfallzeiten oder kostspieligen Komponenten-Austausch. Der ALIF3000 basiert auf der erfolgreichen Intel® X-86-Mikroprozessorarchitektur und liefert über eine einzige 1-GbE-Verbindung pixelgenaue Bildqualität, Audio und USB 2.0 für Einzel- oder Doppelbildschirme.

Adrian Dickens, CEO von Adder Technology, sagte:

“Es war für uns wichtig sicherzustellen, dass unsere Kunden in ihrem eigenen Tempo in virtuelle Umgebungen wechseln und auf diese zugreifen können, während sie ihre ursprüngliche KVM-Investition beibehalten. Der ALIF3000 ermöglicht genau dies und wurde entwickelt, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, den sicheren VM-Zugriff nahtlos in ihre bestehenden Workflows zu einem für sie passenden Zeitpunkt, und ohne unnötige Kosten zu verursachen, hinzuzufügen.?

Durch die Integration des ALIF3000 mit dem ADDERLink INFINITY Manager (AIM) können IT-Administratoren sichere Benutzerzugriffsrechte klar definieren und somit sicherzustellen, dass nur berechtigte Benutzer auf die Zielcomputer zugreifen können. Dies steigert Sicherheit und Vertrauen.

Adder Technology ist eines der führenden Unternehmen und Vordenker in der Entwicklung von Konnektivitätslösungen. Die Mediennetzwerke, Extender und Switch-Lösungen für Tastatur, Monitor und Maus von Adder ermöglichen die Steuerung und die Verteilung von IT-Systemen weltweit. Adder vertreibt seine Produkte in mehr als 60 Ländern über ein Netzwerk von Distributoren, Resellern und OEMs. Adder hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Schweden, China und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adder.com