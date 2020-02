Additive Offensive nimmt Fahrt auf

Die 3D-Druckexperten von encee aus dem bayerischen Amberg nehmen mit der Additiven Offensive so richtig Fahrt auf. Anwender und Führungskräfte aus Industrie und Handwerk können im Rahmen der wohl besten 3D-Druck Tour des Jahres anhand unzähliger 3D-Druckpraxisbeispiele technisch und wirtschaftliche Anwendungsgebiete für ihr Unternehmen finden.

Der Vormarsch der industriellen 3D-Drucker als neues und ergänzendes Fertigungsverfahren ist nicht mehr aufzuhalten. Als 3D-Druck Systemhaus der ersten Stundebetreut encee seit 1995 verschiedenste Kunden und Branchen in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung, in vielen Fällen sogar exklusiv. Im Portfolio führt encee mit Stratasys (Kunststoff) und Desktop Metal (Metall) zwei Big-Player der Branche und können so für jeden Kunden ein passendes Konzept anbieten.

Unzählige Erfahrungen und Praxisanwendungen haben die 3D-Druckexperten von encee in einer unvergleichlichen und einzigartigen Tour quer durch Deutschland vereint.

Den Besuchern der Additiven Offensive erwartet eine Mischung aus industriellen 3D-Druck Technologien für Prototypen- und Serienfertigung aus Kunststoff und Metall.

Auch Sie denken über den Einsatz von 3D-Druck nach, oder möchten sich durch neue 3D-Druck Technologien für die Serienfertigung, Vorteile gegenüber Ihren Marktbegleitern verschaffen?

Dann werden Sie Teil dieser Additiven Offensive und verlieren Sie nicht den Anschluss für Ihr Unternehmen!

Melden Sie sich jetzt für einen der zahlreichen Termine hier an:

www.additive-offensive.de

Additive Offensive – Der Tourplan

EUROGUSS, Nürnberg, 14.-16. Januar 2020

3D-Druckertag beim Weltmarktführer Stratasys, Rheinmünster, 11. Februar 2020

AM Forum, Berlin, 11.-12. März 2020

Metav, Düsseldorf, 10.-13.März 2020

Additive Offensive ? DAS FORUM, Nürnberg, 28. April 2020

3D-Druckertag beim Weltmarktführer Stratasys, Rheinmünster, 2. April 2020

Rapid Tech, Erfurt, 5.-7. Mai 2020

3D-Druckertag beim Weltmarktführer Stratasys, Rheinmünster, 28. Mai 2020

3D Tage Süd, St. Georgen, 24.-25. Juni 2020

3D-Druckertag beim Weltmarktführer Stratasys, Rheinmünster, 14. Juli 2020

Anwendertreffen Additive Fertigung, Ursensollen, 16. Juli 2020

Experience Additive Manufacturing, Augsburg, 22.-24. September 2020

3D-Druckertag beim Weltmarktführer Stratasys, Rheinmünster, 20. Oktober 2020

Formnext, Frankfurt, 10.-13. November, 2020

3D-Druckertag beim Weltmarktführer Stratasys, Rheinmünster, 1. Dezember 2020

Für die CAD/CAM-Lösungen ZW3D und ZWCAD von ZWSOFT ist die encee CAD/CAM Systeme GmbH, Kümmersbruck bei Amberg, exklusiver Händler in Deutschland. Als regionaler Ansprechpartner werden Beratung und technischer Support gewährleistet. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden mehr als 1000 Kunden in den Bereichen Industrie-Design, Werkzeug- und Formenbau, Kunststofftechnik, Maschinenbau sowie der Luft- und Raumfahrttechnik betreut. Zudem vertreibt encee als autorisierter Partner die gefragten 3D-Drucker von Stratasys und Desktop Metal. Das Service-Angebot von encee, das neben den Bereichen Consulting, Schulung und Wartung auch eine Hotline umfasst, gewährleistet den Kunden ein umfassendes Dienstleistungs-Paket. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.encee.de.