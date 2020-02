Address-Base filtert Firmenadressen 2020 noch zielgenauer

Auch nach dem Jahreswechsel überrascht die Address-Base GmbH

Co. KG (https://www.address-base.de/) mit spannenden Neuerungen für Kunden, die

qualitative Firmendressen kaufen wollen. Das Unternehmen hat eine neue

Technologie entwickelt, um Branchen noch genauer zuzuordnen.

2019 konnte sich der Adressmarkt nach merklichen Einbrüchen durch die DSGVO

wieder deutlich stabilisieren. Address-Base hat diesen Aufschwung genutzt, um

Zeit und Geld in neue Technologien zu investieren.

Die Basis hochwertiger Firmenadressen sind richtig zugeordnete Branchen. Je

gezielter und kleinteiliger diese Branchen differenziert werden können, desto

mehr steigt der Wert einer Firmenadresse. Beispielsweise sind Adressen von

Möbeltischlern spezifischer und damit wertvoller als Adressen von Tischlern im

Allgemeinen.

Die Idee ist aus der engen Zusammenarbeit mit Kunden heraus entstanden. Das

Service-Team von Address-Base versucht möglichst vielen Kundenwünschen gerecht

zu werden. Wenn aber Branchen wie Wellness-Hotels angefordert wurden, konnten

selten relevante Mengen selektiert werden. Das soll sich jetzt ändern.

Address-Base hat nun eine neue Technologie entwickelt, um mehr Informationen aus

den vorhandenen Daten und Quellen zu extrahieren. Dazu wird nach Keywords

gefiltert, die einzeln oder in Kombination in einer komplizierten Matrix

bestimmten Branchen zugeordnet werden können.

Der Entwicklungsprozess hat lange gedauert. Zunächst wurden viele

Falschzuordnungen produziert und es mussten Mechanismen gefunden werden, diese

Falschzuordnungen zu minimieren.

Vollständig verhindern lassen sich falsche Branchenzuordnungen zwar nie, auch

bei einer gröberen Gliederung, aber eine Grenze von maximal fünf Prozent soll

nicht überschritten werden. Bei gröberen Branchenzuordnungen sind ein bis fünf

Prozent an Falschzuordnungen üblich.

“Um auf dem Adressmarkt auch weiterhin unter den Marktführern zu bleiben, ist

eine stetige Weiterentwicklung von Address-Base unabdingbar. Wir sind

zuversichtlich, dass wir durch die neuen technischen Entwicklungen noch mehr

Kunden genau das bieten können, was sie sich wünschen”, so Robert Hoppe,

Geschäftsführer von Address-Base.

Auch die neue Technik stößt naturgemäß an ihre Grenzen. Wenn Nischen wie

Brautschmuck Hersteller angefragt werden, so gibt der Markt unter Umständen

nicht genug Teilnehmer für eine relevante Menge her. Die Mindestabnahmemenge für

manuelle Angebote liegt bei Address-Base bei 500 Stück.

Über den Shop können zwar auch wesentlich kleinere Mengen an Adressen

automatisiert gekauft werden, aber die neue Technologie kommt zunächst nur bei

spezifischen Kundenanfragen zum Einsatz. Besonders beliebte Pakete wandern nach

einer Testphase zukünftig auch in den Shop.

Unter https://www.address-base.de/Adressen-kaufen:_:14.html informiert

Address-Base Interessenten über das Adressen kaufen im Webshop.

