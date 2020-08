ADITUS und HINTE gehen in die Verlängerung

Der renommierte deutsche Messe- und Kongressveranstalter HINTE hat die Zusammenarbeit mit ADITUS um drei Jahre verlängert. HINTE will das im Live-Betrieb bewährte ADITUS Besucherportal künftig auch einsetzen, um Ticketing und Einlass für hybride und digitale Veranstaltungsformate durchzuführen.

Die ADITUS GmbH unterstützt die HINTE Messe- und Ausstellungs-GmbH seit 2017 bei der ?Arbeitsschutz Aktuell?, einer zweitägigen Kombination aus Fachmesse und Kongress, sowie bei der INTERGEO, der internationalen Leitmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, mit innovativen Ticketing-Lösungen.

Im Messebereich der Arbeitsschutz Aktuell zeigen Aussteller Neuerungen zur Sicherheit im Betrieb, Ergonomie am Arbeitsplatz und Arbeitskleidung. In diesem Jahr sind die Bereiche Reinigung und Hygiene und betriebliches Gesundheitsmanagement von besonderem Interesse. Der Kongress setzt sich aus Foren zu Best Practices, Produktneuheiten und zeitgemäßem Gesundheitsschutz sowie Kongressblöcken zu aktuellen Themen zum Arbeitsschutz. In diesem Jahr findet die Arbeitsschutz Aktuell vom 6. bis 8. Oktober statt ? aufgrund der weiterhin unsicheren Lage rein digital.

Weiterhin übernimmt ADITUS das Ticketing bei der INTERGEO, dem zentralen Innovations-Knotenpunkt für Informationen zu den Themen Geoinformation, Geodaten und zukunftsweisende Anwendungen. Aktuelle Themen sind drohnengestützte Vermessungen, Laser-Scanning und Photogrammetrie sowie die Entwicklung von Smart-City-Konzepten. Die INTERGEO 2020 findet vom 13. bis 15. Oktober ebenfalls virtuell statt.

Über HINTE

Mit 70 Jahren Erfahrung zählt HINTE zu den renommierten privaten Messeveranstaltern im deutschsprachigen Raum. Über 600 Veranstaltungen im In- und Ausland wurden bereits erfolgreich durchgeführt. Standortunabhängig organisiert HINTE namhafte Branchenevents sowie internationale Leitmessen im B2B-Bereich. Mit Veranstaltungen in wichtigen europäischen Metropolen werden wachstumsorientierte Wirtschaftsräume adressiert. Über die Veranstaltungs- und Kongressorganisation hinaus werden mit dem Tochterunternehmen HINTE Marketing & Media GmbH umfassende Kommunikationsdienstleistungen, professionelle Videoproduktionen im Messe- und Eventbereich sowie die Messe und Kongressunterstützungssoftware QUARTERBACK angeboten.

ADITUS entwickelt seit 1998 moderne Lösungen für die Bereiche Besucherregistrierung, Ticketing und Einlasskontrolle. ADITUS koordiniert den Besucherstrom auf zahlreichen internationalen Events, darunter bedeutende Fach- und Publikumsmessen, Kongresse und Kulturveranstaltungen. Die Standardprodukte werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden kontinuierlich weiterentwickelt, um Besucherwachstum zu generieren und Veranstaltern neue Möglichkeiten des digitalen Marketings zu eröffnen. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist ADITUS der Innovationsmarktführer im Ticketing-Bereich.