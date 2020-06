ADITUS wird Ticketing-Partner der DIGITAL X

Europas größte und führende Digitalisierungsinitiative, die DIGITAL X, setzt beim Ticketing ihrer dazugehörigen Events künftig auf die flexiblen Lösungen der ADITUS GmbH.

Die nächste DIGITAL X – DIGITAL EDITION wird am 23. Juni 2020 stattfinden. Erstmalig erfolgt die Registrierung durch den Ticketing-Experten ADITUS aus Hannover: Der Einladungsprozess findet über das Exhibitor Service Center (ESC) statt, die Registrierung über das Besucherportal.

Deutschlands größter Telekommunikationskonzern, die Deutsche Telekom, bietet mit ihrer Initiative Digital X eine Plattform für den Mittelstand sich zum Thema Digitalisierung auszutauschen und zu informieren. Dazu gehört eine Reihe an Events und das “Finale” in Köln. Mit bis zu acht Veranstaltungen pro Jahr ist die DIGITAL X im deutschen Sprachraum die größte Event-Serie für den Informationsaustausch zum Thema Digitalisierung.

Die DIGITAL X DIGITAL EDITION ersetzt die regionalen Veranstaltungen der DIGITAL-X-Initiative in Berlin, Bochum, Hamburg, Offenbach, Stuttgart, München und Wien. Die Abschlussveranstaltung der DIGITAL X 2020 wird voraussichtlich am 19. und 20. November 2020 stattfinden.

Top Speaker wie Lea-Sophie Cramer, Frank Thelen und Dr. Wladimir Klitschko werden auf fünf Bühnen über Themen wie Digital Leadership und die Zukunft des modernen Arbeitens sprechen. Auf dem erweiterten Marktplatz erleben Besucher konkrete Business Solutions ? von Unternehmen für Unternehmen. Und zum Abschluss des Tages gibt es natürlich wieder einen musikalischen Top Act.

Für den 19. und 20. November ist die Highlight-Veranstaltung in Köln geplant. Hier setzt die DIGITAL X für das Ticketing exklusiv auf die bewährten Lösungen von ADITUS. Für die zweitägige Abschlusskonferenz sollen sich Besucher über das ADITUS Besucherportal registrieren, um am Eingang zur Veranstaltung kontaktfrei und in Sekundenschnelle ein frisch gedrucktes Badge mit ihrem Namen zu erhalten.

ADITUS entwickelt seit 1998 moderne Lösungen für die Bereiche Besucherregistrierung, Ticketing und Einlasskontrolle. ADITUS koordiniert den Besucherstrom auf zahlreichen internationalen Events, darunter bedeutende Fach- und Publikumsmessen, Kongresse und Kulturveranstaltungen. Die Standardprodukte werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden kontinuierlich weiterentwickelt, um Besucherwachstum zu generieren und Veranstaltern neue Möglichkeiten des digitalen Marketings zu eröffnen. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist ADITUS der Innovationsmarktführer im Ticketing-Bereich.