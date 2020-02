Adjusts Neue Automation-Technologie Vereinfacht Mobile Advertising Radikal

Neue Technologie von Adjust vereinfacht Prozesse und

verringert repetitive Arbeitsabläufe im Mobile Advertising

Adjust (https://www.adjust.com/), der Branchenführer in den Bereichen Mobile

Measurement, Fraud Prevention und Cybersecurity, verkündete heute die Einführung

einer neuen, wegweisenden Technologie zur Marketing-Automatisierung – Adjust

Control Center – die den Prozess des Mobile Advertising Managements für

Marketers radikal vereinfacht.

Mobile Advertising führt unangefochten die Spitze des digitalen

Werbemarktes an. eMarketer prognostiziert, dass im Jahr 2020 $286

Milliarden auf mobilen Endgeräten investiert werden. Während die

Branche weiter wächst, sind die Prozesse hinter den

Marketingkampagnen immer komplexer geworden.

Untersuchungen von Adjust zeigen:

– 81% der befragten Marketingverantwortlichen geben an, das Budget

für automatisierte Werbung/-Marketing im Jahr 2020 zu erhöhen.

– Marketingexperten arbeiten im Schnitt an 19 Werbekampagnen,

verteilt über 14 verschiedene Netzwerke, was den Umfang und die

Komplexität von Marketingkampagnen deutlich macht.

– Bei der Frage nach den drei größten Pain Points (Hindernissen)

ihrer Arbeit nannten Marketingexperten das Zusammenführen und

Verarbeiten von verschiedenen Datenquellen, das individuelle

Aktualisieren von Bids und Budgets über verschiedene Werbenetzwerke

und Kampagnen hinweg, sowie möglichst präzises

Kampagnen-Management.

“Digital Marketers bearbeiten im Durchschnitt 19 Kampagnen über etwa 14

verschiedene Kanäle hinweg – was bedeutet, dass sie täglich über 250

verschiedene Bids und Ausgabenlimits anpassen müssen. Auf diese Weise kann es

selbst bei einer moderaten Anzahl von Kampagnen kompliziert werden, maximal

Performance zu generieren.” erklärt Paul H. Müller, Co-Founder und CTO von

Adjust.

Adjusts Control Center

(https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation) wurde entwickelt,

um diese Prozesse zu vereinfachen. Marketing-Manager können in einem einzigen

Dashboard Daten aus all ihren Apps und Kampagnen auswerten und ihr weiteres

Vorgehen automatisiert planen. Das Produkt ist Teil von Adjusts Produktlinie,

Adjust Automate. Damit folgt es Measure, das bei Attribution und Analyse

eingesetzt wird, und Protect, welches sich auf Lösungen für Fraud Prevention und

Cybersecurity konzentriert. Diese drei Produktlinien machen Marketing für die

32.000 Apps, die schon mit den Lösungen von Adjust arbeiten, noch einfacher,

smarter und sicherer.

“Mobile Advertising ist technisch bereits sehr fortgeschritten, erfordert aber

zugleich ein großes Maß an manueller Arbeit. Mit dem Control Center können

Marketingverantwortliche jetzt wiederkehrende, manuelle Aufgaben auslagern, sich

ganz auf ihre Kreativität konzentrieren und so die Möglichkeiten von Marketing

neu definieren”, so Paul H. Müller, Co-Founder und CTO von Adjust. “Unser

Produkt hat das Potential, für einen Vorteil im Mobile Advertising zu sorgen,

indem es einer Person ermöglicht, eine viel größere Menge an Kampagnen

gleichzeitig zu leiten. So können auch kleine Teams leichter mit großen

Marketingabteilungen konkurrieren. Auf lange Sicht wird der Wettbewerb dadurch

nicht mehr durch die Größe der Budgets bestimmt, sondern durch Kreativität und

Ideen.”

Das Produkt wird ab dem frühen März verfügbar sein. Das Control Center ist Teil

der Adjust Automate Suite und kann als separates Produkt erworben und in bereits

vorhandene Dashboards integriert werden. Zudem gibt es eine vollständig

individualisierbare Enterprise Version.

Der Launch von Automate ist Teil einer starken Wachstumsphase von Adjust. 2019

verkündete die Firma mehrere Übernahmen, die Einstellung

(https://www.adjust.com/blog/andy-chandler-and-isabel-ferreira-join-adjust/) von

Spitzenkräften

(https://www.adjust.com/blog/mobile-marketing-expert-moshi-blum-joins-adjust/)

in der Branche, und sicherte sich zudem eine der größten Finanzierungsrunden (ht

tps://a.storyblok.com/f/47007/x/fb98fe1849/adjust-funding-round-12-06-eng.pdf)

in Europa. Im Jahr 2020 wird sich Adjust darauf fokussieren, seine existierenden

Produkte weiter zu entwickeln und die Position als Wachstumstreiber für die

Mobile Advertising Branche zu stärken.

Methodik:

Für die Untersuchung befragte Censuswide im Auftrag von Adjust einhundert User

Acquisition Manager und Digitale Marketing-Manager in den Vereinigten Staaten.

Über Adjust

Adjust (https://www.adjust.com/) ist Branchenführer in den Bereichen Mobile

Measurement, Fraud Prevention und Cybersecurity. Das SaaS-Unternehmen mit 16

Standorten weltweit ist Marketingpartner aller großen Plattformen.

Indem Adjust Marketing einfacher, smarter und sicherer macht, unterstützt das

Tech-Unternehmen datengetriebene Marken dabei, die erfolgreichsten Apps der Welt

zu bauen. Schon heute sind die Lösungen von Adjust in mehr als 32.000 Apps

integriert.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1091313/Adjust_Automate_3_pillars.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1091312/Adjust_Logo.jpg

Contact:

Lennart Dannenberg

+49 162 2483473

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117565/4523818

OTS: Adjust

Original-Content von: Adjust, übermittelt durch news aktuell