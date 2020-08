Adobe zeichnet erneut Münchner Unternehmen aus

eggs unimedia wurde vom amerikanischen Software Unternehmen Adobe als drittes Unternehmen weltweit und erstes in der DACH Region mit der AEM Forms Spezialisierung ausgezeichnet. Die Zertifizierung unterstreicht die Expertise von eggs unimedia im Bereich der Formular- und Dokumentenplattform aus dem Hause Adobe.

AEM Forms beinhaltet ein Set an Lösungen für die Digitalisierung und Optimierung aller Formularprozesse, endgeräteoptimierte Formulare, Formularverwaltung im Formularportal, Workflows, Dokumentenschutz, Konvertierung, digitale Signaturen und Erzeugung von Dokumenten-Output.

Die AEM Forms Kunden von eggs unimedia kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, darunter Banken, Versicherungen, Public Sector, Pharma, Industrie und Telekommunikation. Mit Hilfe von AEM Forms optimieren sie Ihre Formular- und Dokumentenprozesse. Sie integrieren Formulare nahtlos in eine übergeordnete Customer-Journey, verknüpfen Formulare mit Backendsystemen, vermeiden Medienbrüche und erneute Dateneingaben, bauen digitale Signaturen in Formularprozesse ein, digitalisieren Geschäftsprozesse und erzeugen revisionssichere PDFs. Durch die Verwendung von A/B Test optimieren sie Formulare stetig und optimieren so die Conversion Rate. Durch Formularanalytics erhalten sie Antworten auf wichtige Prozessfragen: Wo brechen die Antragssteller ab, wo klicken sie auf Hilfe oder wieviel Zeit benötigen sie für das Ausfüllen?

Nikolas Kratel, Alliance Manager bei Adobe Systems GmbH, betont die langjährige Partnerschaft und freut sich über die dritte Adobe Experience Manager Spezialisierung von eggs unimedia: ?Wir sind stolz, eggs unimedia als ersten Solution Partner in der DACH Region mit der Adobe Experience Manager Forms Spezialisierung auszuzeichnen.?Die mittlerweile dritte Spezialisierung ist das Resultat der sehr engen Zusammenarbeit und verdeutlicht die hohe Adobe Experience Manager Expertise des eggs unimedia Teams. Seit fast 20 Jahren setzt eggs unimedia digitale Formularprojekte auf Basis unserer Technologien um und wir können auf viele gemeinsame Erfolgsgeschichten zurückblicken.Wir bedanken uns für die herausragende Partnerschaft und das Vertrauen in die Adobe Experience Cloud.?

Eine Adobe Spezialisierung ist ein aufwändiges und zeitintensives Unterfangen, denn für die Zertifizierung muss man herausragende Kompetenzen vieler Mitarbeiter, in unterschiedlichen Disziplinen wie Business Analyse und Beratung, Entwicklung und Architektur, vorweisen. Darüber hinaus müssen mehrere erfolgreich abgeschlossene Kundenprojekte nachgewiesen werden, die von eggs unimedia als Generalunternehmer erfolgreich umgesetzt wurden und welche die strikten Anforderungen des Programms erfüllen.

“Wir freuen uns sehr über den Erhalt unserer dritten AEM-Spezialisierung. Neben AEM Sites und AEM DevOps können wir nun auch eine Spezialisierung für AEM Forms vorweisen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren Kunden bedanken, die Adobe zu Referenzzwecken zur Verfügung gestanden haben. Mein Dank gilt auch unseren Kollegen aus den AEM Forms Entwicklungsteams für ihr Engagement, und Adobe für die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den vergangenen fast 20 Jahren.?, sagt Michael Deiß, Geschäftsführer von eggs unimedia.

eggs unimedia erhält die Adobe Spezialisierung drei Monate vor dem diesjährigen AEM Forms Forum, welches am 29. Oktober 2020 in München stattfinden wird. Aufgrund der aktuellen Situation wird die 7. Auflage dieser Technologie Veranstaltung als hybrides Event stattfinden: Live im Oberangertheater in München unter Beachtung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und erstmals auch im Livestream. eggs unimedia freut sich auf zahlreiche Teilnehmer ? vor Ort und vor den Bildschirmen.??

Die Berührungspunkte mit digitalen Medien sind vielfältig – und werden täglich mehr. Um digitalen Content auf allen Kanälen integriert und konsistent ausspielen zu können, bedarf es einer Online Marketing Plattform. Führende Unternehmen vertrauen dabei auf Lösungen aus dem Hause Adobe. Doch was bringt die beste Plattform, ohne den richtigen Partner an der Hand?

eggs unimedia ist einer der führenden Adobe Business Partner und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Online Marketing Projekte. Ob responsive Websites, Apps, digitale Formularprozesse oder Enterprise Blogs, eggs unimedia ist Ihr Partner für Projekte auf Basis von Adobe Experience Manager und der Adobe Marketing Cloud. 100 Mitarbeiter unterstützen Sie von der initialen Strategieerarbeitung über Workshops, Entwicklung und Integration bis zur Inbetriebnahme, Schulung und fortlaufenden Weiterentwicklung der Anwendung.

Zu unseren langjährigen Kunden gehören führende Banken, Versicherungen, Energieversorger, Automobilhersteller und Industrieunternehmen.

Alles was digitalisiert werden kann – wird digitalisiert werden. Wir helfen Ihnen dabei, dass es richtig gut wird.

