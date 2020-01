Aequus plant Ausweitung der Kostenerstattung von Vistitan für Patienten in Kanada



VANCOUVER, 10. Januar 2020. Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) (Aequus oder das Unternehmen), ein Spezialpharmaunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung, Weiterentwicklung und Vermarktung differenzierter Produkte, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Anträge auf die provinzielle Kostenerstattung für sein Hauptprodukt, PrVistitanTM (0,03 % Bimatoprost) in Quebec und British Columbia vorangebracht hat. Im Erfolgsfall würde diese zusätzliche Abdeckung den Absatz im zweit- bzw. drittgrößten Markt in Kanada fördern und eine Erhöhung des prozentualen Anteils am Gesamtumsatz, den Aequus von seinem Partner erhält, bewirken.

Aequus hat den Marktanteil von Vistitan in Ontario und Alberta kontinuierlich ausgebaut und setzt die Erweiterung des Zugangs für kanadische Patienten in British Columbia und Quebec fort. Der Markt für Bimatoprost in Kanada hat ein Volumen von mehr als 55 Millionen Dollar; davon entfallen nahezu 36 % auf diese beiden Provinzen, meint Doug Janzen, CEO und Chairman von Aequus. Unser Vertriebsteam hat großartige Arbeit geleistet und unseren Marktanteil in den letzten 12 Monaten um mehr als 30 % ausgebaut. Wir möchten diesen Erfolg nun sowohl in Quebec und BC nach der erwarteten Genehmigung unserer Anträge auf Rückerstattung wiederholen.

Wir glauben, dass diese Nachricht Aequus in zweierlei Hinsicht zugutekommt. Es gibt überzeugende Gründe für die Kostenerstattung bei Vistitan in Kanada und wir sehen einer in Kürze zu erwarteten Entscheidung aus BC und im weiteren Jahresverlauf dann von INNESS aus Quebec entgegen, sagt Ian Ball, Chief Commercial Officer von Aequus. Neben dem Ausbau der Märkte für Vistitan wird dem Unternehmen von seinem Partner Sandoz auch eine Erhöhung der Umsatzbeteiligung gewährt werden. Wir erwarten, dass wir mit der Einführung der Evolve-Produkte in den kommenden Monaten unser Angebot im Bereich der Augenheilkunde weiter stärken können.

Aequus wird vor Ende Januar noch ein weiteres Update über den voraussichtlichen Zeitpunkt für die Einführung von Evolve bereitstellen, da sein Partner eine abschließende Mitteilung des Wirtschaftsprüfers erwartet.

Über Aequus Pharmaceuticals Inc.

Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSX-V: AQS, OTCQB: AQSZF) ist ein wachstumsstarkes Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, differenzierten Spezialprodukten konzentriert. Aequus hat seine Produktlinie erweitert und durch eine Reihe von kommerziellen Produkten für die Fachgebiete Ophthalmologie und Transplantationschirurgie ergänzt. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von im Entwicklungsstadium befindlichen Produkten für den neurologischen Fachbereich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.aequuspharma.ca.

