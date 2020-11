Affinity Photo 1.8: Neues Buch zur aktuellen Version

Mit der Bildbearbeitunssoftware Affinity Photo lassen sich eigene Fotos einfach und schnell bearbeiten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf elementaren Arbeitsweisen der Bildbearbeitung. Durch den geschickten Einsatz von Werkzeugen, Ebenen, Spezialeffekten und Filtern können Fotos so in der Nachbearbeitung durch ein paar Klicks optimiert werden. Egal ob es darum geht, die Belichtung, den Kontrast oder den Weißabgleich zu verbessern, trübe Himmel aufzuhübschen, unerwünschte Bildteile zu entfernen oder Fotomontagen vorzunehmen ? das Buch enthält eine Fülle an grundlegendem Wissen, so dass Leser zukünftig problemlos selbstständig mit Affinity Photo arbeiten und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Der Autor Winfried Seimert ist EDV-Dozent und Autor zahlreicher Fachbücher, insbesondere zu den Themen Software und Betriebssysteme.

Die Neuerscheinung ?Affinity Photo 1.8? beinhaltet unter anderem folgende Themen:

Basiswissen: Benutzeroberfläche, Einstellungen und Tastenkombinationen

Hilfslinien und Raster verwenden

Bildgröße anpassen und Bilder ausrichten

Farbanpassung vornehmen und Farbmodelle verstehen

Freistellen und Separieren

Arbeiten mit Ebenen: Zeichenobjekt-, Text-, Füllungs-, Maskierungs-, Anpassungs- und Live-Filterebenen

Schnelle automatische sowie manuelle Bildoptimierung

Spezialeffekte und Filter einsetzen

Fotomontagen, Bildretusche, Schönheitskorrekturen, Restaurieren und Panoramen

?

Alle Informationen zum Buch finden Sie unter www.mitp.de/0284. ??

Der mitp-Verlag ist ein unabhängiger Fachbuchverlag aus Deutschland und bietet seinen Lesern Profiwissen zu aktuellen Themen aus den Bereichen IT, Marketing, Fotografie und Kreativität.