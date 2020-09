African Gold Group startet duales Bohrprogramm: Verdichtung und Erweiterung der Lagerstättte in der streichenden Verlängerung der Kobada Störung



Toronto, Canada – September 14, 2020 – African Gold Group, Inc. (TSX-V: AGG) (AGG oder die Company) freut sich bekannt zu geben, dass ein 10.000-Meter-Bohrprogramm im Flaggschiff-Kobada Gold-Projekt des Unternehmens im Süden Malis in Kürze beginnt. Das Phase-3-Programm, das im September 2020 anläuft, soll sowohl die Ressourcen durch Bohrungen in der Verlängerung des Streichens der Kobada Störung erhöhen, als auch durch Bohrungsverdichtung inferred Ressourcen in die Kategorie indicated Ressourcen überführen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung des Kobada Gold-Projekts, basierend auf der Veröffentlichung seiner sehr robusten definitiven Machbarkeitsstudie (“DFS”) im Juli 2020 auf einem Stand von 1.530 US-Dollar pro Unze Gold.

Das Arbeitsprogramm 2020 konzentriert sich auf Folgendes:

1. 10.000 m Programm mit rund 160 Bohrlöchern, das Mitte September mit einem Mehrzweckbohrgerät (sowohl für Reverse Circulation- als auch Diamantbohrungen) in der Hauptscherzone von Kobada, seiner nördlichen Ausdehnung und dem Gosso-Ziel beginnen soll.

2. Erweiterung der Hauptscherzone nach Norden – Nachweis der Verlängerung des Streichens nach Norden entlang der kontinuierlich mineralisierten Zone für mindestens weitere 4 km.

3. Gosso Target – eine mineralisierte Störungszone 5 km östlich von Kobada Hauptscherzone mit bekannter Mineralisierung in hochwertigen Greifproben (Ergebnisse siehe weiter unten).

4. Ressourcen-Aufwertung – die 575.000oz inferred Ressourcen in Oxiden aufwerten auf die indicated und measured Ressourcenkategorie mit dem Ziel, 1 Moz Reserven zu erreichen.

Das Kobada Gold Project im Süden Malis gelegen, ist das Flaggschiff von AGG mit dem Potenzial, 100.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren. Die vorherigen Bohrkampagnen konzentrierten sich auf die Bewertung einer 2,3 Millionen Unzen Ressource und 755,00 Unzen Oxidreserve und konzentrierten sich nur auf 4 km Streichlänge von insgesamt 30 km Scherzonen, die auf der Konzession identifiziert wurden. Das Upside Potenzial des Kobada Gold-Projekts wird in einer Reihe von Explorationsphasen ins Visier genommen, wobei Phase 3 sich auf die Umwandlung von inferred Resourcen in indicated und measured Ressourcen und anschließend in Reserven konzentriert und gezielte Bohrungen entlang dem Verlauf der Kobada-Scherzone erfolgen, um in diesen Richtungen die Ressourcen zu erhöhen.

“Die Veröffentlichung der robusten DFS (Machbarkeitsstudie), die ein Projekt mit einem Potenzial zur Produktion von 100.000 Unzen pro Jahr mit sehr günstigen Produktionskosten darstellt, war ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung unseres Flaggschiffprojektes Kobada Gold, das für die Konstruktion bereit ist”, kommentiert Danny Callow, Chief Executive Officer und Präsident von AGG. “Trotz einiger der jüngsten Herausforderungen in Mali ist es uns gelungen, Bohrgeräte für den Start der Explorationsbohrungen im September zu mobilisieren. Wir freuen uns darauf, gezielte Explorationsbohrungen durchzuführen, um die Lagerstätten durch die Erweiterung der Ressourcen und den Nachweis des Upside-potenzials einer 3 bis 5 Millionen Unzen-Lagerstätte zu stärken.”

AGG hat den Auftrag an Etasi Drilling vergeben, ein malisches Bohrunternehmen, im Einklang mit der Unternehmenspolitik, hochwertige lokale Dienstleister einzusetzen. Diese Partnerschaft hat eine schnelle Mobilisierung der Bohrgeräte vor Ort ermöglicht. Mehr als 10 km Straßen und Bohrplattformen wurden vorbereitet und das Unternehmen ist bereit, mit den Bohrungen zu beginnen.

“Wir sind sehr daran interessiert, die Explorationsbohrungen für unser Kobada-Goldprojekt voranzutreiben,” sagt Dr. Andreas Rompel, Vizepräsident Exploration: Insbesondere freuen wir uns auf neue Entdeckungen entlang der parallelen Scherzonen, die bisher durch Bohrungen noch nicht getestet wurden, und auf die Aufwertung der Oxidressourcen, um die Reserven auf über 1 Million Unzen anzuheben.

Verlängern des Streichens nach Norden entlang der durchgehend mineralisierten Zone

– Von den step out Bohrungen wird erwartet, das der Nachweis der Verlängerung der Lagerstätte entlang Ihrer Streichrichtung erfolgt.

– Drill plan will follow the continuity of the main shear zone into Faraba concession.

– Der Bohrungsplan verfolgt den Verlauf der Hauptscherzone, in der die Goldmineralisierung erfolgte, innerhalb der Faraba Konzession

– Die letzten drei Löcher der Phase-2-Kampagne hatten außergewöhnliche Goldgehalte nördlich des geplanten Tagebaus in der Hauptscherzone erzielt. Zu den Highlights gehören:

o 22,20 m bei 5,25 g / t Au von 78,40 m bis 100,6 m

o 23,80 m bei 1,57 g / t Au von 110,50 m bis 134,30 m

– Historische Kleinbergbaubetriebe zeigen die Ausdehnung der mineralisierten Zone über viele Kilometer.

– Erweiterungsbohrungen sind geplant, um die Länge des Streichens des geplanten Tagebaus zu vergrößern.

– Die geplanten Bohrungen folgen der nördlichen Verlängerung der Hauptscherzone in die Faraba-Konzession.

Abbildung 1: Die Kobada and Faraba Konzessionen, beide gehören AGG

Bohrungsverdichtung und damit die Umwandlung von 575.000 Unzen Oxiden der inferred Kategorie soll erreicht werden durch:

– Flachen Bohrungen in der Nähe der Grube.

– Bohrungsverdichten im Bereich der Oxiderze in noch nicht erbohrten Gebieten, um die Ressourcen Kategorie in den Bereich der measured und indicated Ressourcen zu erhöhen.

– Anschließend sollend diese Ressourcen mittels weiterer Studien ebenfalls in entsprechende Reserven überführt werden, um die Lebensdauer des Minenprojektes auf über 10 Jahre zu erhöhen.

Abbildung 2: Plan der Bohrungen

Ein Verständnis des Gosso-Potenzials durch Bohren entwickeln

– Auf dem Gosso Gebiet, das sich ca. 5 km östlich der Kobada Scherzone befindet, wurde eine Testgrube ausgegraben.

– Die Mineralisation am Gosso Target scheint in ihrer strukturellen Kontrolle mit der Hauptscherzone identisch zu sein und verstärkt die Aussicht auf weitere Oxid- und Sulfidlagerstätten mit Goldgehalten in der näheren Umgebung unserer Kobada-Scherzone.

– Das Gosso-Ziel hat Anfang dieses Jahres positive Goldgehalt-Testergebnisse von Gesteinsproben gezeigt.

o Probe Nr. 207470 ergab 1,10 g / t Au

o Probe Nr. 207471 ergab 3,16 g / t Au

o Probe Nr. 207473 ergab 4,60 g / t Au

o Probe Nr. 207475 ergab 1,87 g / t Au

– Das Gosso Target wird mit Bohrungen erprobt, um die Goldmineralisation und ihre Ausdehnung entlang der Scherzone abzuschätzen.

– Das Unternehmen beabsichtigt, zunächst Diamantbohrungen nördlich und südlich der Testgrube durchzuführen, um Kenntnisse über die Strukturen zu erlangen, die die Goldmineralisierung definieren, sich von der bekannten Position der Scherzone zu entfernen und anschließend RC-Bohrungen zur Goldgehaltsabschätzung durchzuführen.

Explorationsbohrungsfirma

Etasi & Co Drilling SARL (ETASI) wurde ausgewählt, um das 3 Phasen Bohrprogramm auf dem Kobada Gold Projekt in Südmali durchzuführen. ETASI ist das Nachfolgeunternehmen von AMCO, das im Rahmen des Bohrprogramms 2019-2020 die Phasen 1 und 2 durchgeführt hatte. Das Unternehmen erwartet von Etasi eine ähnlich hohe Produktivität wie zuvor von AMCO.

Über die African Gold Group

African Gold Group is a Canadian listed exploration and development company on the TSX Venture Exchange (TSX-V: AGG) with its focus on developing a gold platform in West Africa. Its principal asset is the Kobada Project in southern Mali. For more information regarding African Gold Group visit our website at www.africangoldgroup.com.

Qualified Person laut NI 43-101

The scientific and technical information contained in this press release has been reviewed, prepared and approved by Dr. Andreas Rompel, PhD, Pr. Sci. Nat. (400274/04), FSAIMM, Vice President Exploration of AGG, who is a “Qualified Person” as defined by National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (“NI 43-101”) and by Mr. Uwe Engelmann (BSc (Zoo. & Bot.), BSc Hons (Geol.), Pr.Sci.Nat. No. 400058/08, MGSSA), a director of Minxcon (Pty) Ltd and a member of the South African Council for Natural Scientific Professions.

