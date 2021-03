Afterbuy Agentur eBakery: Unsere Leistungen imÜberblick

Erfolgreicher E-Commerce basiert immer auf einem durchdachten Konzept, und einer soliden technischen Infrastruktur. Händler, die entweder neu in den Onlinehandel einsteigen, oder aber ihr System ändern wollen, sollten vor allem aktuelle Entwicklungen berücksichtigen, wenn es darum geht eine passende Softwarelösung zu finden.

Neben individuellen Lösungen stellen auch sogenannte All-in-one-Lösungen wie Afterbuy eine solide Grundlage für einen erfolgreichen Onlineshop dar. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein aufstrebendes Start-up, oder ein erfahrenes Großunternehmen handelt. Skalierbarkeit lautet das Zauberwort – die E-Commerce Agentur eBakery hat sich auf Afterbuy spezialisiert und bietet Kunden ein umfangreiches Leistungsspektrum.

Alles aus einer Hand

Für Onlinehändler ist es enorm wichtig, dass sie jederzeit den Überblick über alle technischen und geschäftlichen Prozesse innerhalb des Unternehmens haben. Bestenfalls übernimmt er einfach alle Bereiche selber, dies wird jedoch in den wenigsten Fällen tatsächlich praktikabel sein. Ohne eine professionelle Agentur kommen die wenigsten Onlinehändler aus, sei es für die Übertragung einzelner Teilaufgaben oder mehreren Geschäftsprozessen. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, dass möglichst eine Full-Service-Agentur wie eBakery mit entsprechenden Dienstleistungen beauftragt wird. Nicht nur der Überblick wird erschwert, wenn unterschiedliche Agenturen mit einzelnen Aufgaben betreut werden, viele Köche verderben auch hier den Brei.

Vorteile von Afterbuy

Im Gegensatz zu anderen Lösungen bietet Afterbuy Onlinehändlern einige Vorteile. Mit der flexiblen All-in-one-Lösung können alle Aspekte der Auftrags- und Bestandsverwaltung gesteuert und verwaltet werden, umfangreiche Marketing-Tools runden den Funktionsumfang ab.

flexible All-in-one-Lösung

umfangreiche Marketing-Tools

effektives CRM

Multichannel-fähig

Rechnungswesen

Warenwirtschaft und Bestellwesen

Customer Relationship Management

Besonders erwähnenswert ist zudem das optionale und derzeit kostenlose Statistikmodul von Afterbuy. Mit diesem praktischen Tool können Produktanalysen durchgeführt werden, um sich besser am Markt zu positionieren. Einfach und übersichtlich lassen sich dort die Verkäufe je Plattform, Land, Account oder Produkt einsehen und auswerten.

Wie kann eine Agentur helfen?

Eine Afterbuy Agentur wie eBakery ist in der Lage Kunden in vielfältiger Weise zu unterstützen. Gemeinsam lässt sich so eine individuelle Strategie entwickeln, mit der sich innovative Onlineshops mit Afterbuy-Anbindung realisieren lassen. Zu den Leistungen, die eBakery im Zusammenhang mit Afterbuy anbietet zählen unter anderem:

Erstkonfiguration des Afterbuy-Accounts

Online-Schulungen zum Umgang mit Afterbuy

Suchmaschinenoptimierung

Optimierung für und Anbindung des Shops an Marktplätze wie Amazon, eBay und Co.

Implementierung von Schnittstellen und Erweiterungen

Nicht nur Einsteiger in die Welt des E-Commerce können von der Unterstützung einer erfahrenen Agentur profitieren. Professionelle Agenturen haben bereits hunderte von Projekten realisiert und wissen genau was sie im individuellen Fall branchenspezifisch berücksichtigen oder in die Gesamtstrategie mit einbeziehen müssen. Nur so kann verhindert werden, dass durch mangelnde Sachkenntnis oder ungenaues arbeiten Probleme entstehen, die im Nachhinein für viel Geld behoben werden müssen oder im Zweifel dazu führen, dass der Shop nicht wie geplant Online gehen kann. Weitere Informationen und Einzelheiten zu Afterbuy und dem Leistungsspektrum von eBakery finden sich unter folgendem Link: https://ebakery.de/afterbuy-partner/

Die E-Commerce Agentur eBakery verfügt über ein kompetentes Team aus Spezialisten, die sich mit allen Bereichen der Shopsystem-Einrichtung, -Optimierung, Marketing, Design, SEO und vielem mehr auskennen. Gemeinsam versuchen wir stets das Beste für unsere Kunden herauszuholen.