Agentur?Aufgesang? ist FOCUS-Wachstumschampion 2021

Die niedersächsische Online-Marketing- und PR-Agentur Aufgesang gehört zu den Wachstumschampions des Mittelstands in Deutschland. Das geht aus einer gemeinsamen Studie von FOCUS-Business und dem Statistikportal Statista hervor. Demnach belegt Aufgesang in der Kategorie Werbung, Marketing und Medien den neunten Platz, im Gesamtranking nimmt die Agentur einen stolzen Platz im oberen Mittelfeld ein (Rang 188).

Aufgesang bringt Unternehmen auf Wachstumskurs ? das belegt besonders eindrucksvoll der eigene Erfolg: Die Agentur konnte ihren Umsatz zwischen 2016 und 2019 nahezu verdreifachen, im gleichen Zeitraum hat sich auch die Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Deshalb trägt Aufgesang nun den Titel ?Wachstumschampion 2021?.

?Diese Auszeichnung bestätigt die hohe Wirksamkeit einer speziellen Online-Marketing-Methode, die wir nicht nur selbst praktizieren, sondern auch für unsere Kunden erfolgreich umsetzen?, erklärt Aufgesang-Geschäftsführer Ulf-Hendrik Schrader. ?Das Besondere an diesem Inbound- oder auch Anziehungsmarketing genannten Verfahren ist, dass es rein über Pull-Effekte einen konstanten Strom hochwertiger Anfragen erzeugt und so auch starkes Wachstum komplett ohne Kaltakquise ermöglicht.?

Zur Ermittlung der Wachstumschampions erstellte FOCUS-Business in Zusammenarbeit mit Statista eine Shortlist aus Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, die 2016 einen Mindestumsatz von 100.000 Euro erwirtschaften und diesen bis 2019 auf mindestens 1,8 Millionen Euro erhöhen konnten. Aus dieser Liste bewarben sich 1.606 Unternehmen für die Auszeichnung ? die 500 wachstumsstärksten Firmen aus 21 Branchen dürfen nun den Titel ?Wachstumschampion 2021? führen.

Die Liste der Wachstumschampions und weitere Informationen können Sie der FOCUS-Business Ausgabe ?Wachstumschampions? vom 13. Oktober 2020 entnehmen.

Aufgesang ist eine dynamisch wachsende Agentur für integrierte digitale Kommunikation sowie strategisches Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Gegründet 1998, ist Aufgesang in diesen Bereichen heute nicht nur eine der bekanntesten deutschen Agenturen, sondern zählt seit Jahren auch zu den Top-Ten-SEO-Dienstleistern in Sichtbarkeits-Rankings. Darüber hinaus glänzt Aufgesang auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu mit 4,4 von 5 Punkten und wurde für die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter vom Focus als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet.

Das interdisziplinäre Team besteht aus Google-zertifizierten PPC- und Analytics-Experten, SEO-Spezialisten, Social-Media-Managern, PR-Beratern, Kommunikationswirten, Marketingkaufleuten, Inbound-Marketing-Professionals und zertifizierten Marketing-Automations-Spezialisten. Die rund 35 Mitarbeiter betreuen in vier cross-funktional organisierten Teams von Hannover aus derzeit etwa 80 Kunden. Für das breite Kompetenzprofil und die langjährige Erfahrung in der Betreuung großer Budgets erhielt die Agentur bereits vor Jahren den Google Premier-Partnerstatus, die aktuell höchste offiziell erreichbare Qualifizierung für Anbieter von Suchmaschinenwerbung.

Aufgesang ist Mitveranstalter der SEACamps in Jena und Hannover, führt regelmäßig eigene Studien und Untersuchungen durch, legt großen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung seiner Berater und arbeitet mit modernster Software sowie einer großen Bandbreite an Profi-Tools für alle fachspezifischen Aufgaben. Darüber hinaus teilen die Experten der Agentur ihr Fachwissen regelmäßig in Vorträgen, Fachartikeln und Lehraufträgen, wie beispielsweise an der Leibniz Universität, der Hochschule Hannover, der Norddeutschen Akademie für Marketing und Kommunikation sowie auf diversen Fachkonferenzen.