Agentursoftware 2021? welche Neuerungen dürfen Sie erwarten-

Für alle, die Agentursoftware einsetzen oder in naher Zukunft einsetzen wollen, ist es interessant zu wissen, in welche Richtung sich die Software weiterentwickelt.

Deshalb hat der Agentursoftware Guide die Anbieter gefragt:

Was wird es Neues in Ihrer Software in 2021 geben, welche neuen Funktionen und Features stehen für Sie an erster Stelle?

Lesen Sie die Antworten ? teils mit ausführlichen Beschreibungen und Screenshots ? zu…

Conaktiv, easyJOB, LEADING Job, Projektmanager //, PROAD, Projektron BCS, Projectfacts, ProSonata, QuoJob, Revolver, der Teambox und Troi.

Entdecken Sie neue Funktionen, technische Weiterentwicklungen und ansprechende moderne Designs.

Viel Spaß beim Lesen

Ihr Team vom Agentursoftware Guide

