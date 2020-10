Agfa erweitert die Familie des Jeti Tauro H3300 LED High-End Large Format Druckers um ein aufrüstbares Modell

Agfa fügt der erfolgreichen Jeti Tauro Serie ein neues Modell hinzu: Der Jeti Tauro H3300 S LED bietet einen attraktiven Einstieg mit allen schon jetzt verfügbaren optionalen Modulen & einem jederzeit ausführbaren Upgrade auf den Jeti Tauro H3300 LED.

Das neuste Mitglied der Jeti Tauro Familie – genannt Jeti Tauro H3300 LED S (S für –Standard–) – ist ein günstiges Einstiegsmodell. Dieser neue Sechsfarben-Hybriddrucker, optional mit Weiß und Primer, bietet sehr gute Qualität bei einer Spitzengeschwindigkeit von 302 m? pro Stunde und kann jederzeit auf die höhere Geschwindigkeit seines großen Bruders, dem Jeti Tauro H3300 LED, aufgerüstet werden. Alle optional verfügbaren Module sind 100 % kompatibel und bieten die gleichen Automatisierungsoptionen. Das heißt, er wird in sechs möglichen Konfigurationen erhältlich sein. Vier davon sind dem Kartondruck gewidmet und reichen von manuell bis vollautomatisch. Die 3/4-automatisierte Version verfügt über einen automatischen Kartonanleger, der sich besonders für kleinere Auflagen und einen schnellen, effizienten Wechsel zwischen verschiedenen Mediengrößen und/oder -typen eignet. Die beiden übrigen Konfigurationen konzentrieren sich auf den Rollendruck, mit einem Master-Rollensystem und einem Lightrollen-Modell.

…

Agfa entwickelt, produziert und vertreibt eine umfassende Reihe von Bildverarbeitungssystemen und Workflow Lösungen für Druckbranche, Gesundheitsbereich sowie spezielle Hightechbranchen wie Lösungen für bedruckte Elektronikteile und erneuerbare Energien.

Der Firmensitz befindet sich in Belgien. Die größten Produktions- und Forschungszentren befinden sich in Belgien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Österreich, China und Brasilien. Durch eigene Vertriebsorganisationen in mehr als 40 Ländern ist Agfa weltweit tätig.

www.agfa.com