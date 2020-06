Agfa veröffentlicht neue Version der Workflow Software Arkitex Production für Zeitungsdrucker

Arkitex Production v4.0 ist der nächste Schritt bei der Rationalisierung und Automatisierung von Produktionsabläufen im Zeitungsdruck, mit denen Zeitungsdruckereien Zeit und Geld sparen können. Die neueste Version konzentriert sich auf eine engere Integration mit Druckmaschinen-Management-Systemen für die Just-in-Time Plattenlieferung und umfasst mandantenfähige Möglichkeiten sowie eine verbesserte Planung und Nachverfolgung. Die Bereitstellung in der Cloud gewährleistet eine reibungslose Geschäftskontinuität.

Multi-Mandanten-Fähigkeiten

Arkitex Production v4.0 unterstützt mehrere Mandanten auf einem Server, so dass diese auf die gleichen Softwaremodule (wie RIPs, Ausschießen, Farbvoreinstellungen, usw.) zugreifen und diese nutzen können. Jeder Mandant hat seine eigenen Benutzer und Berechtigungen, Plattenlayouts, Produkte und kann nur seine Publikationen und Vorlagen sehen. Dies ist sowohl im Hinblick auf die lokale Zentralisierung als auch für die Cloud-Workflow Lösungen wichtig, bei denen mehrere Standorte Hardware und Ressourcen gemeinsam nutzen können und gleichzeitig die Datensicherheit und Workflow-Kontrolle beibehalten.

Just-in-Time Plattenlieferung

Infolge der weltweit sinkenden Auflagenhöhen, der Konsolidierung von Druckstandorten und der Zunahme von Fremdaufträgen, nehmen die Anzahl der Druckmaschinenaufträge und die Häufigkeit des Plattenwechsels zu.

…

Pressemitteilung lesen

?

Agfa entwickelt, produziert und vertreibt eine umfassende Palette von Imaging-Systemen und Workflow Lösungen für die Druckindustrie, das Gesundheitswesen sowie für spezifische High-Tech-Branchen, wie beispielsweise gedruckte Elektronik und Lösungen für erneuerbare Energien.

Der Firmensitz befindet sich in Belgien. Die größten Produktions- und Forschungszentren befinden sich in Belgien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Österreich, China und Brasilien. Agfa ist weltweit mit Verkaufsorganisationen in über 40 Ländern aktiv.

www.agfa.com