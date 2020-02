Agfa zeigt die Large Format Drucker Oberon und Jeti Tauro auf der FESPA 2020

Am Stand von Agfa auf der FESPA Global Print Expo können Besucher ihre Anforderungen im Detail mit den Experten von Agfa besprechen und dabei zwei vielseitige Arbeitstiere sehen, die hohe Produktivität mit sehr guter Qualität verbinden: den brandneuen Oberon RTR3300 Rollendrucker und den preisgekrönten Jeti Tauro H3300 LED Hybriddrucker.

Oberon RTR3300

Der Oberon RTR3300 ist die jüngste Ergänzung in Agfas Large Format Drucker-Portfolio. Dieser dedizierte 3,3 m breite High-End-Rollendrucker ist in einer Vier- und einer Sechsfarben-Version erhältlich und vereint hohe Produktivität mit sehr guter Qualität für umfassende Anwendungsmöglichkeiten und einzigartiger Benutzerfreundlichkeit. Dank seines wassergekühlten Tisches, der den Druckbereich auf Raumtemperatur hält, und seinen UV-LED-Einheiten kann er jede Art von wärmeempfindlichem Rollenmaterial, einschließlich preiswerteren Medien, problemlos verarbeiten. Das spezielle Mesh-Kit vereinfacht das Drucken auf Mesh. Der Motor ist mit einer Reihe intelligenter Funktionen ausgestattet, die den Betrieb beschleunigen, die Auftragsplanung erleichtern und die Mediennutzung optimieren.



